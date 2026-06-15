España tropieza en su debut: empate histórico de Cabo Verde

La selección española inició su camino en el Mundial con un inesperado empate 0-0 frente a Cabo Verde, en un partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium.

La Roja, considerada una de las favoritas al título, no logró superar la férrea defensa africana ni al veterano portero Vozinha, mientras que los debutantes celebraron un resultado que ya entra en su historia.

España dominó la posesión y generó varias ocasiones, pero la falta de precisión en el área rival fue determinante.

Ferran Torres estrelló un disparo en el travesaño y Oyarzabal tuvo una clara oportunidad, pero Vozinha respondió con seguridad.

En la segunda parte, los ingresos de Lamine Yamal y Nico Williams dieron más velocidad al ataque, aunque sin éxito.

Cabo Verde apostó por el orden defensivo y los contragolpes, llegando incluso a exigir a Unai Simón en los minutos finales.

España comparte el Grupo H con Uruguay y Arabia Saudita. El empate complica su camino y genera dudas sobre su capacidad ofensiva.

Cabo Verde, en su primera participación mundialista, logra un resultado histórico que refuerza su ilusión de avanzar en el torneo.