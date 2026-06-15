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Fútbol

España tropieza en su debut: empate histórico de Cabo Verde

Partido intenso entre ambas selecciones
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Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/06/2026 11:55
España dominó la posesión y generó varias ocasiones, pero la falta de precisión en el área rival fue determinante

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La selección española inició su camino en el Mundial con un inesperado empate 0-0 frente a Cabo Verde, en un partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium.

La Roja, considerada una de las favoritas al título, no logró superar la férrea defensa africana ni al veterano portero Vozinha, mientras que los debutantes celebraron un resultado que ya entra en su historia.

España dominó la posesión y generó varias ocasiones, pero la falta de precisión en el área rival fue determinante.

Ferran Torres estrelló un disparo en el travesaño y Oyarzabal tuvo una clara oportunidad, pero Vozinha respondió con seguridad.

En la segunda parte, los ingresos de Lamine Yamal y Nico Williams dieron más velocidad al ataque, aunque sin éxito.

Cabo Verde apostó por el orden defensivo y los contragolpes, llegando incluso a exigir a Unai Simón en los minutos finales.

España comparte el Grupo H con Uruguay y Arabia Saudita. El empate complica su camino y genera dudas sobre su capacidad ofensiva.

Cabo Verde, en su primera participación mundialista, logra un resultado histórico que refuerza su ilusión de avanzar en el torneo.

12:56 PM
15/06/2026

Terminó el partido 

12:53 PM
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Tarjeta amarrilla de Pedri

12:48 PM
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Quedan tres minutos de partido 

12:47 PM
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Entra Williams y sale Rodrigo 

12:42 PM
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Se va Torres 

12:40 PM
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Se va Monteiro y entra Arcaño 

12:31 PM
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Entra Lamile Yamal

12:29 PM
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Pausa de hidratación 

12:28 PM
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Saque de esquina de España

12:22 PM
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Cambio de Cabo Verde 

12:21 PM
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Ya van 59 minutos de acción

12:17 PM
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Cabezaso de España

12:11 PM
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Fallo de gol de Fabian Ruíz 

12:07 PM
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Arranca el segundo tiempo con empate de 0 a 0 

11:50 AM
15/06/2026

Finaliza primer tiempo 

11:49 AM
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Acción de España 

11:49 AM
15/06/2026

España reorganiza defensiva

11:48 AM
15/06/2026

Peligro en la porteria de Cabo Verde 

11:46 AM
15/06/2026

Cabo Verde frena un intento de gol de España

11:42 AM
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Ataque de Cabo Verde 

11:42 AM
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Acción de Pedri

11:40 AM
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Tiro de esquina de España

11:40 AM
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Acción de España en la portería de Cabo Verde 

11:37 AM
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Intento de gol de España

11:35 AM
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Choque contra Lopes

11:26 AM
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Pausa de hidratación 

11:20 AM
15/06/2026

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