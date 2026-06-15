Giro radical: El Real Madrid ficha a Marc Cucurella por $50 millones

El Real Madrid consolidó este lunes 15 de junio un cambio drástico en su modelo operativo y de transferencias tras oficializar el fichaje del lateral izquierdo Marc Cucurella para las próximas seis temporadas, en un acuerdo con el Chelsea FC que se extenderá hasta el 30 de junio de 2032. La operación, tasada de forma extraoficial en unos $50 millones, confirma el desmantelamiento de la estrategia de captación de jóvenes talentos que rigió a la entidad deportiva durante la última década.

El defensor español, quien cumplirá 28 años en julio, llega al Estadio Santiago Bernabéu como una petición expresa dentro del nuevo proyecto deportivo encabezado por el entrenador portugués José Mourinho. Esta incorporación altera de forma inmediata la estructura y la estabilidad del vestuario, que actualmente cuenta en esa misma demarcación con los futbolistas Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy.

La llegada de Cucurella presiona la salida inmediata de activos patrimoniales jóvenes. Carreras, contratado hace apenas un año por otra suma idéntica de $50 millones, se devaluó de forma progresiva a lo largo de la última campaña, transitando de más a menos en su rendimiento deportivo. Pese a contar con mercado en la Premier League inglesa, su transferencia forzada representa un revés contable para la junta directiva, que busca mitigar el exceso de personal en el segundo escalón de la plantilla. Un escenario similar enfrenta Fran García, cuyo traspaso al Bournemouth se frustró en el pasado mercado invernal.

La metamorfosis del club responde a una reconfiguración de la plantilla tras la pérdida de liderazgos clave como David Alaba y Daniel Carvajal. Durante la campaña electoral, el presidente de la entidad, Florentino Pérez, ya adelantó compromisos financieros con las incorporaciones de Denzel Dumfries (30 años) e Ibrahima Konaté (27 años). Asimismo, la dirección deportiva avanza en negociaciones paralelas para el fichaje del centrocampista portugués Bernardo Silva, de 31 años, luego de frustrarse la opción de Josko Gvardiol por su renovación con el Manchester City.

La masa social y los analistas financieros siguen de cerca esta mutación de la disciplina económica de la institución madrileña, que ahora apuesta su flujo de caja a rendimientos deportivos inmediatos con nulo valor de reventa en el mercado secundario.