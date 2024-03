El trabajo de scouting cada día más va tomando importancia y fuerza en el fútbol panameño. Es cierto que a medida que pasa el tiempo vemos nombres nuevos en cada lista de convocados para la selección de Panamá y en esta ocasión sobresale John Gunn. El joven panameño, de 24 años, actualmente juega para el New England Revolution II de la MLS Next Pro (tercera división de Estados Unidos, compartiendo categoría con la USL League Two) y está dentro de los 60 posibles convocados para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf que se disputará en las próximas semanas.

Vale la pena destacar que Gunn es oriundo de Panamá y que a los 15 años su familia decidió mudarse a Estados Unidos para continuar con sus estudios y a su vez con su desarrollo deportivo.

En exclusiva con La Estrella de Panamá, el portero panameño dio detalles de como vive su buen momento con el equipo estadounidense, sus inicios en el deporte y lo que supone tener la posible oportunidad de defender el arco de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá. Gunn actualmente defiende la portería del segundo equipo del New England Revolution, pero no quita la posibilidad de que, en algún momento de la temporada, pueda tener la oportunidad de entrenar con el primer equipo.

“El primer equipo ya tiene sus tres porteros. Aún no he entrenado con ellos, pero espero que durante el año pueda estar con ellos. En los entrenamientos con el segundo equipo me está yendo bien y me encanta mucho”, señaló Gunn. Es importante recordar que Gunn tendrá la oportunidad defender el arco del Revolution II el próximo 24 de marzo ante el Philadelphia Union II.

Como ya se había mencionado Gunn nació en Panamá y vivió durante 15 años en el país. También tuvo la oportunidad de estudiar en el Crossroads Christian Academy (CCA) antes de partir hacia Estados Unidos. “Me encanta el clima de Panamá. Extraño las playas de Panamá y pasé mucho tiempo ahí. Trato de ir una vez al año”.

Primero el baloncesto, después el fútbol

Antes de volverse profesional de fútbol, Gunn tuvo la oportunidad de experimentar el baloncesto y describió que ese fue como su “primer amor” en el deporte, pero que finalmente se decidió por ser portero.

“Yo tengo dos hermanos mayores y una hermana menor. Jugué mucho baloncesto con ellos. Siempre tuve esa experiencia de jugar con los más grandes y eso me ha ayudado mucho en los deportes y jugar a un nivel más alto”, afirmó Gunn.

También tuvo la oportunidad incluso de representar al seleccionado de baloncesto sub-18 durante un partido de la American Championship de la FIBA contra Ecuador. “Yo empecé a jugar con la selección sub-15 y jugué ahí hasta los 18 años. Mi último juego fue con esa categoría y el baloncesto siempre fue todo para mí. Tenía la idea de llegar a la NBA como todos los chicos en la universidad”, expresó.

Gunn tuvo un paso importante por la Universidad de Biola, que juega en la división II de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) y en la Universidad de Memphis de la división I de la NCAA antes de llegar al New England II. “Nunca creí que jugaría para el equipo de la universidad siendo portero. Uno de mis entrenadores me dijo que tenía futuro como futbolista, pero nunca le preste mucha atención. Cuando llegué a mi último año de universidad seguía pensando que jugaría baloncesto, pero cuando llegó la hora de escoger decidí jugar fútbol”.

“Cuando estaba en Memphis varios entrenadores de la Major League Soccer (MLS) me estaban dando seguimiento. Después fui hacer pretemporada con el New England y de ahí fue que decidieron firmarme. Mis padres siempre me apoyaron, recuerdo que mi papá me dijo ‘si quieres lograr algo, yo te ayudo como tú quieras. Pero, si no trabajas duro, pues entonces no lo quieres’. Él siempre me ha empujado para llegar a este nivel. Sin ellos no podría estar aquí”, manifestó Gunn.

El portero panameño no tuvo la fortuna de ser escogido durante el SuperDraft de la MLS 2024, pero que esto no le quito el deseo de conseguir un contrato con algún equipo de la liga. “De verdad que a mi no me importó mucho el draft. Hubiera sido bueno si me escogieran, pero no vale nada si no te firman al final”. Posible convocatoria con Panamá La mayor sorpresa de Gunn hasta el momento se la llevó cuando vio su nombre dentro de los 60 posibles elegibles para estar en la lista de convocados para el “Final Four” de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Gunn ya ha sido contactado por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anteriormente para hacer microciclos con el equipo, pero no pudo acudir al llamado debido a problemas en su agenda de la universidad. “A veces no podía ir porque tenía compromisos con la universidad. El año pasado estuvo en Panamá para un microciclo con el sub-23 y de ahí he estado en contacto con los entrenadores”. Gunn se mostró muy seguro y reveló que se ve dentro de la lista final para el torneo que se disputará a partir del 21 de marzo. “Yo nunca pensé que estaría en esta posición y ser jugador de la selección de Panamá. No tengo palabras para describirlo y toda la gloria a Dios por llegar hasta este punto”.