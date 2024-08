El Chelsea no termina de despegar. Cuando parecía el equipo empezaba a tener una buena dinámica a final de curso con Mauricio Pochettino en el banquillo, el equipo londinense ha empezado con el pie izquierdo la temporada 2024-2025 al perder contra el Manchester City en el estreno de la Premier League.

Sin embargo, los problemas no solo están en el campo de juego, sino también en las oficinas del equipo inglés. Y es que el Chelsea tiene una amplia carpeta de jugadores que aún no se sabe qué pasará con el futuro de muchos de ellos. En estos momentos, el club tiene a más de 40 jugadores en el primer equipo, aunque muchos de ellos ya saben que no contarán con el técnico, Enzo Maresca.