Luego de la importante victoria el pasado fin de semana del Inter Miami ante el New England Revolution en Boston, Messi junto con su familia y el trío de futbolistas ya mencionados asistieron al Kaseya Center para presenciar el Juego 4 entre los Miami Heat y los Boston Celtics.

“Me gustan mucho todos los deportes. Me gusta mucho el tenis, el pádel, el básquet... En Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano, que por ahí antes no le daba tanta importancia. Hoy, entendiéndolo más y estando cerca, lo miro y lo disfruto más. Pero en general me gusta mirar todo tipo de deportes”, expresó el argentino que disputa su primera temporada completa de la Major League Soccer (MLS).