El jugador de 37 años, en los últimos años ha tenido varios lesiones, entre ellas en una de sus rodillas, que lo fuerzan a tomar medicinas e inyectarse antes de cada encuentro para no sufrir molestias en la área mencionada. “Que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho”, exclamó.