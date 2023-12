Luz verde a la Superliga

Las cosas ya no volverán a ser como antes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de la creación de la Superliga, la cual es impulsada por los clubes españoles el FC Barcelona y el Real Madrid CF.

Parte de la sentencia de la TJUE también señala que las normas impuestas por la UEFA y la FIFA van en contra de la libre competencia y suponen un abuso de poder. “Las normas de la FIFA y de la UEFA, que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”.

Vale la pena destacar que este fallo dado por el TJUE no significa que la Superliga se creará inmediatamente, sino que le da la libertad a los clubes de crear su propia competición. Para que se de la Superliga tienen que darse otros parámetros, entre ellos que más clubes se involucren en el proyecto.

Las reacciones no se han hecho esperar y Bernd Reichart, director ejecutivo de A22 Sports Management, empresa que respalda la Superliga, dio sus declaraciones y como primeras palabras lanzó que esta competencia que pretenden crear será gratuita para los aficionados que deseen sintonizarla fuera de los estadios.

El presidente del Real Madrid y de la Superliga, Florentino Pérez, también celebró esta decisión y destacó que el “fútbol no volverá a ser un monopolio” y acusó directamente a la UEFA y a la FIFA.

“Ya empiezan a intoxicar como advertí, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA y eso no se puede prohibir. Debe haber reglas transparentes, claras y objetivas para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no se deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría en una situación de abuso de poder dominante”, se expresó en redes sociales.