Mascherano sobre Messi: ‘No está descartado frente a Tigres’

El Inter Miami podría tener una sensible baja de cara al partido frente al Tigres de la Liga MX por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Lionel Messi, delantero del club de Las Garzas, no se entrenó con el grupo antes de esta importante cita.

Previo a este cotejo, el Inter Miami realizó un último entrenamiento antes de medirse al Tigres del también argentino, Ángel Correa. En este entrenamiento no se hizo presente Messi y así lo confirmó el entrenador del equipo, Javier Mascherano.

La ausencia del rosarino llamó poderosamente la atención de los medios presentes y en conferencia de prensa antes del encuentro se le preguntó a Mascherano si Messi estaría el encuentro en el Chase Stadium.

El entrenador despejó las dudas y confirmó que, en efecto, el actual campeón del mundo no se entrenó con sus compañeros, pero que no descarta a Messi para el encuentro frente a Tigres de este 20 de agosto.

“Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado. Un poco la situación de que se sintió cómodo tras los 45 minutos que jugó. Lo iremos viendo durante el trayecto del día, pero no está descartado, no puedo decir si va a jugar o no, tiene que ver con las sensaciones que él tenga”, afirmó Mascherano.

Messi viene de reaparecer contra el LA Galaxy, luego de perderse dos partidos (Pumas y Orlando City), tras haber sufrido una lesión muscular frente al Necaxa, precisamente en la Leagues Cup. Contra los californianos, el argentino entró en la segunda parte el partido y en tan solo 45 minutos logró anotar un gol y asistir a Luis Suárez para el 3-1 definitivo.

Sobre el partido, Mascherano destacó que Tigres es un equipo con un gran “poderío ofensivo”, así como también el nivel individual y colectivo que tiene el cuadro mexicano.

“Es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, yo soy de los entrenadores que más allá de que apunta a las características de los jugadores dependiendo del partido, creo que defensivamente tenemos que defender en cuanto al sistema”.

“No depende de uno o dos jugadores en lo colectivo. No va a variar de lo que venimos haciendo y el objetivo es poder neutralizar a Tigres, poder ser protagonistas y poder jugar el partido a nuestro ritmo y así es como tenemos mayores posibilidades de superar a Tigres”, aseguró el argentino.

En las filas del equipo visitante, también está el campeón del mundo, Ángel Correa, quien viene de jugar 10 temporadas con el Atlético de Madrid. En esta edición de Leagues Cup ha marcado cuatro goles, iniciando con buen pie su aventura en México.

“Claramente Ángel es un jugador clave, de hecho creo que es un fichaje clave para las pretensiones de Tigres de cara al futuro y es un jugador que te puede hacer mucho daño. Indetectable por momentos, puede jugar por fuera, puede jugar como punta, sabe encontrar los espacios y es ahí donde nosotros no solamente desde el plano individual si no de una idea colectiva podamos neutralizarlo”, se refirió Mascherano sobre su compatriota.

El Inter Miami y el Tigres se enfrentarán este miércoles 20 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 a las 7:00 p.m. (hora local).