Messi dice adiós a la selección Argentina y la emotiva reacción de Cristiano Ronaldo

La selección de Argentina le dijo adiós por todo lo alto a su máxima estrella de esta generación. Lionel Messi, quien hace unos meses afirmó que se retiraba del combinado albiceleste, vivó sus últimos momentos con la selección tras el partido ante Benin.

Todas las miradas estaban puestas en el delantero argentino, quien al término del partido tomó el micrófono y dio un último mensaje a toda la afición que estaba presente en el estadio Monumental. Por alrededor de unos 10 minutos, el ‘10’ agradeció al pueblo argentino todo el apoyo que le dieron en los 21 años de carrera dentro de la selección.

Las palabras de agradecimiento en el Monumental no fueron suficientes por parte del argentino y acudió a las redes sociales para enviar un último mensaje de despedida tras su última función como jugador de la selección de Argentina.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, arrancó diciendo Messi luego de anotar y entregar sus últimas dos asistencias con la albiceleste.

“Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, detalló Messi.

En este último mensaje no quiso olvidarse de su familia, quien lo apoyó en los momentos más difíciles, sobre todo en aquellos momentos cuando perdió dos títulos de Copa América y fue subcampeón dos veces del Mundial.

Entre sus palabras igualmente no se olvidó de Diego Armando Maradona, quien sigue siendo un ícono dentro del país. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Quien no podía quedarse sin un agradecimiento era su padre, Jorge Messi. En una historia que publicó el delantero, hizo referencia a su padre quien falleció semanas atrás con una foto del futbolista mirando hacia el cielo con la frase “no sabes lo que te extrañamos anoche...”.

Una muestra de respeto inesperada

Cientos de futbolistas se volcaron hacia el argentino en reconocimiento hacia su carrera dentro de la selección. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, quien le dejó un cariñoso mensaje a Messi tras su despedida.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el portugués en la foto de despedida de Messi.

Este es un claro ejemplo de la buena relación y de respeto que se tienen ambos jugadores. Más allá de todo el debate y el morbo que han generado algunos medios y redes sociales, lo cierto es que ambos mantienen una relación cordial y de respeto más allá de haber batallado por muchos años por los títulos colectivos e individuales.