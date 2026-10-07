Messi se despide de Argentina y Panamá queda en uno de sus recuerdos

Panamá apareció de manera indirecta en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, luego de que el astro recordara como uno de los días más felices de su carrera el regreso de la Albiceleste al estadio Monumental tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.

Ese momento ocurrió el 23 de marzo de 2023, cuando Argentina enfrentó a Panamá ante miles de aficionados en Buenos Aires, en su primera presentación como campeona del mundo.

Aunque Messi no mencionó directamente a la selección panameña durante su despedida, el recuerdo que compartió corresponde a aquella noche en la que los campeones celebraron el título junto a su público.