Messi se despide de Argentina y Panamá queda en uno de sus recuerdos

Panamá apareció de manera indirecta en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, luego de que el astro recordara como uno de los días más felices de su carrera el regreso de la Albiceleste al estadio Monumental tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.
Ese momento ocurrió el 23 de marzo de 2023, cuando Argentina enfrentó a Panamá ante miles de aficionados en Buenos Aires, en su primera presentación como campeona del mundo.
Aunque Messi no mencionó directamente a la selección panameña durante su despedida, el recuerdo que compartió corresponde a aquella noche en la que los campeones celebraron el título junto a su público.
“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial. Haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más. Fue de lo más lindo que me pasó, fue hermoso”, expresó el futbolista.
Frente a Benín, Messi volvió a recibir el cariño de miles de aficionados que lo acompañaron durante más de dos décadas. Con el penal convertido y las dos asistencias, dejó una última actuación que se suma a una trayectoria histórica con la selección.
El adiós estuvo acompañado por lágrimas y por el reconocimiento de una afición que vio crecer a Messi desde sus primeros pasos con la Albiceleste hasta convertirse en campeón del mundo y uno de los máximos referentes de la historia del fútbol argentino.
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