La desgarradora frase de Messi antes de su despedida: ‘Me voy en paz, lo dejé todo’

Ha llegado el inicio del fin. El día en el que Lionel Messi jugará por última vez en su carrera con la camiseta de la selección de Argentina. Ante Benin en el estadio Monumental, el campeón del mundo en Catar 2022 cerrará un ciclo que duró más de dos décadas, desde ese debut con el equipo mayor en el lejano 2005.

Justamente antes de ese partido que será muy emotivo para todo el pueblo argentino, así como también para los fanáticos del ‘10’, Messi dio un mensaje de despedida en redes sociales que rápidamente le han dado más emoción a este evento canónico para la historia del fútbol argentino.

“Me voy en paz, dejé todo. Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, expresó Messi a pocas horas de su partido de despedida en la casa del River Plate.

Messi no solo se llevó los corazones de todos los argentinos, sino también un sin fin de récords en sus 207 partidos disputados con argentina. Es el argentino con más presencias en una Copa del Mundo, así como también el máximo artillero, asistidor y con más presencias en la historia de la selección Argentina.

Si bien es cierto que hubo un lapso en los que el jugador de 39 años tiró la toalla con Argentina, su regreso marcó el inicio de una época dorada en el equipo. Resultó campeón de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2021 y de la Copa del Mundo 2022.

A estos títulos también hay que sumarle la Copa del Mundo Sub-20 que ganó en el 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 con la selección Sub-23 albiceleste.

Previo al partido, todo el pueblo argentino estuvo en las calles celebrando la carrera que hizo Messi en la selección. Cientos de personas estuvieron en las afueras de las instalaciones de la AFA esperando la última salida de Messi como jugador de la albiceleste rumbo al Monumental.