De acuerdo con el propio entrenador, mucho se había hablado que él no había querido contar con jugadores que en estos momentos están en un buen nivel con sus respectivos clubes, sin embargo el entrenador salió al paso y señaló rotundamente que él si había solicitado ciertos jugadores, sin embargo fueron los clubes los que decidieron no prestarlos.

Dely Valdés señaló exactamente los casos de algunos jugadores que militan en la MLS Next Pro en Estados Unidos y de los futbolistas del Plaza Amador, Kevin Walder y Joseph Jones, quienes no estarán para los dos partidos amistosos contra Colombia.

“Me molesta que digan que no se convocó. Nosotros los convocamos. Hicimos la convocatoria y Plaza dijo ‘Walder no, Joseph Jones tampoco’. Julio Rodríguez si está, nos los prestaron y por eso digo no es obligación, pero también hicimos una reunión. Ese día nos hubieran dicho que ellos no y yo no hago la convocatoria”, señaló Dely Valdés.