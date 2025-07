Exrepresor recibe máxima pena por asesinato de tres jóvenes en dictadura de Uruguay

Familiares de las víctimas recibieron con una mezcla de alegría y tristeza la condena contra el represor Juan Rebollo a 30 años de cárcel por el asesinato de las tres jóvenes conocidas como las ‘Muchachas de abril’, ocurrido en ese mes en 1974 y considerado entre los más brutales de la dictadura en Uruguay.

“Se me plantea una mezcla de sentimientos, por un lado alegría, sensación del deber cumplido y orgullo, pero por otro me provoca una gran tristeza el que mi mamá, mis abuelos y tantos otros familiares involucrados no estén vivos hoy para poder ver el resultado de su lucha y que a veces, solo a veces, se hace justicia”, expresó a EFE Emiliano Galván, sobrino de Silvia Reyes, una de las acribilladas en un operativo de las Fuerzas Conjuntas de la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985).

Galván, cuya familia, al igual que las de Diana Maidanik y Laura Raggio, buscaba desde entonces justicia, resaltó que la sentencia dictada por la jueza Isaura Tórtora, quien condenó al militar retirado Rebollo a 30 años de cárcel por homicidio complejo muy especialmente agravado por la pluralidad de resultados, supone para las familias “el corolario de una lucha inmensa”.

“Es un día importante para los derechos humanos y para la mujer, sobre todo, ya que la saña con la que se las asesinó no fue más que un modus operandi que hicieron con muchas mujeres jóvenes”, acotó quien dijo esperar que sigan a este nuevos avances en las causas pendientes por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

“Ojalá esta sea una de muchas noticias lindas por las que le hacen a uno pensar que vale la pena luchar por un mundo mejor, y porque nunca más existan casos como el de las muchachas y otros tantos otros”, subrayó Galván.

El 22 de julio de 2022 Rebollo fue procesado, junto a los represores fallecidos José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornik, por el asesinato de Raggio, Maidanik y Reyes, y cumple desde entonces prisión domiciliaria preventiva.

El conocido en Uruguay como el de las ‘Muchachas de abril’ fue uno de los casos por los que el 15 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado uruguayo culpable por la violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y le ordenó cumplir con diversas medidas reparatorias.

El crimen ocurrió el 21 de abril de 1974, cuando en un operativo que procuraba detener a la pareja de una de ellas -el hasta hoy detenido desaparecido Washington Barrios- las fuerzas del régimen acribillaron a Maidanik, de 22 años, Raggio, de 19 años, y Reyes, también de 19 años y embarazada.