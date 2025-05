View this post on Instagram

“La vida es un partido, y las situaciones hay que atajarlas desde donde las pateen. La vida hay que tomarla como viene. Después, qué hacemos con eso. No hay que dejarla pasar. El partido hay que jugarlo. En el juego, como en la vida, pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. No es un partido para ganar dinero, para enriquecerse. Al final, terminarás solo, con tu dinero, con tu riqueza, con tu egoísmo, con tu soledad. La vida es un partido que se juega en equipo, y ese es el valor del deporte. Solo no se puede jugar. Que en cada gol crezca todo el equipo, no solo el que pateó. Y que haya menos excluidos”, dijo en su momento el Papa Francisco.