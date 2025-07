Un total de 23 jugadores se dieron cita en el Mañanitas Country Club en lo que fue el primer día de entrenamiento y que se extenderán hasta este jueves 24 de julio. A las 6:30 a.m. arrancaron los jugadores presentes a ejercitarse por un espacio de dos horas.

“Veo un nivel bien alto, exigente, y Dios primero trabajaré duro para que me toque esa oportunidad de viajar a Colombia. Siempre he dicho que en el interior hay buenos jugadores, jugadores que quizás aún no les ha tocado la oportunidad, pero esto es así, cuando te toca la oportunidad, hay que aprovecharla”, señaló Klissman.