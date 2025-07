Diputados Betserai Richards y Jairo Salazar se van a los puños en la Asamblea Nacional

Este lunes 21 de julio se conoció de un enfrentamiento entre los diputados Betserai Richards miembro de la Bancada Seguimos y el diputado del PRD, Jairo Bolota Salazar, que de acuerdo a fuente legislativas habría golpeado al diputado Betserai en la cafeteria de la Asamblea Nacional.

”Lo agradió mientras estaba sentado”, confirmó a este medio un diputado de la Asamblea Nacional, quien además confesó que Bolota, posteriormente, amenazó a los diputados de la Bancada Seguimos, Ernesto Cedeño y José Peréz Barboni.

En declaraciones a los medios, Betserai comentó que desde el fin de semana pasado el diputado perredista había advertido de responder o atacar a los miembros de la bancada a raíz de una serie de cuestionamientos que han hecho relacionado al manejo de los recursos del Estado.

”Yo estaba sentado y me golpeó en reiteradas ocasiones al tiempo que me decía que yo no podía hablar de él. Además, me amenazó con que me iba a buscar donde me encontrará y alucir que mi vida podría correr peligro”, detalló el diputado de la Bancada Seguimos.

Betserai además aprovechó para denunciar que esta no sería la primera vez que el diputado Salazar realiza este tipo de agresiones dentro de la Asamblea Nacional.

Recordó que el último acontecimiento lo protagonizó en contra de la diputada Kayra Harding, en la legislatura pasada, así como lo hice hace algunas semanas atrás con el también diputado perredista Crispiano Adames.

A raíz de estos hechos, el diputado de la Bancada Seguimos procederá legalmente y responsabilizó al diputado Salazar de cualquier otra agresión que le pase a él o hacia sus colegas Cedeño o Barboni.