Hípicos desilusionados por acontecimiento ocurrido durante ceremonia protocolar

Uno de los acontecimientos, poco usual, y que ha venido a traer un hondo preocupar y desilusión en la familia hípica panameña, ha sido el ocurrido el pasado domingo, cuando en forma imprevista durante la ceremonia protocolar del Clásico SOCRICA sale del aire del canal televisivo de la empresa operadora del Hipo Remón el orador de turno, sin que a la fecha no se conozca una razón oficializada.

Se trataba de la disertación del inversionista hípico Augusto Samuel Boyd Paredes, presidente de la Sociedad de Criadores, gremio al cual se le dedicada la prueba conmemorativa, uno de los pilares fundamentales del desarrollo y desenvolvimiento de esta industria ecuestre.

Boyd en esa oportunidad se refería a las falencias y faltas de cumplimientos de parte del consorcio internacional CODERE, quienes mantiene un contrato vigente con el Estado panameño para la administración del Hipódromo Presidente Remón.

Esta acción de parte del canal televisivo ha sido repudiado por todos los gremios que se involucran en esta materia, siendo muy difundo por todos los corrillos hípicos y medios de comunicación en general.

El presidente de los criadores manifestó a este medio que él no ha tomado esto como una ofensa personal, sino como un desprecio e insulto, que se le hace al resto de los gremios que foman parte del hipismo panameño.

“Yo solo quería hacer un llamado a la Administración del Hipódromo, para que se cumpla con el contrato y corregir algunas anomalías que se vienen dando en la actualidad”, dijo Boyd.

Alega que a la fecha son pocos los dueños que recuperan sus costos de manutención del animal y otros gastos adicionales (mozos de corral, preparador, jinetes, galopadores etc., etc.).

“Hemos escuchado comentarios negativos, de que los premios los van a bajar, vemos como no se hacen las carreras de dos años especiales, de los tres años especiales, para no tener que pagar los mejores premios para los dueños, nuevamente exhorto a CODERE a que junto con los gremios hagamos todo lo necesario para levantar la hípica y no dejarla caer”, dijo Boyd.

En su intervención final manifestó que los propietarios han participado este año en todas las subastas de caballos de Panamá, al igual que en las de Norteamérica, y que la fecha no se conoce el plan del calendario clásico de la temporada 2020, solicitando que se unan, ya que la hípica la llevan todos los panameños en la sangre.

El Dr. Monty Motta, presidente de la Asociación de Propietarios de Purasangre de Carreras de Panamá, APPUCAPA, dijo estar de acuerdo en un 100 por ciento con lo expresado por Boyd, adicionando que junto a los otros dos gremios de dueños de caballos unifican acciones con miras a enrumbar esta industria a sus mejores días.

“Para el viernes 3 de enero tendremos una reunión con CODERE, fijada para las 3:00 p.m., donde plantearemos nuestras solicitudes, entre muchas de ellas el cumplimiento del contrato y las bolsas a percibir en la carreras regulares y clásicas, habiéndose llegado ya en forma consensuada a una cifra en lo concernientes a las pruebas conmemorativas de $1,150 mil dólares”, concluyó Motta.