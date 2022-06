Ases de la pista buscan inmortalizar su nombre en el Clásico Presidente

El látigo criollo Luis E. Arango, máximo ganador del evento, sale en busca de su triunfo número 7. Cedida

Así como las hípicas más desarrolladas mantienen sus pruebas legendarias, como en Gran Bretaña el Epson Derby; en Chile la Carrera del Ensayo; en Argentina el Carlos Pellegrini y en EE.UU el Kentucky Derby, también en Panamá tenemos la magna prueba, el Clásico Presidente de la República.

Para mañana sábado, 15 de los mejores equinos alojados en las pesebreras del hipódromo Presidente Remón saldrán en busca del codiciado triunfo en la versión 93 de la carrera, la cual se celebrará en la séptima prueba sobre largo tendido de 2.100 metros, con una bolsa en disputa de $71 mil.

Dicho cotejo, reservado para todo caballo de tres años y más edad, está fijado para que el timbre que abra las portezuelas del arrancador automático suene a las 4:25 p.m., donde ocho ejemplares norteamericanos, cuatro nativos y tres argentinos serán los protagonistas que lucharán en la agotadora competencia para ser el primero en llegar a la meta.

En una de las competencias más balanceadas de las últimas ediciones, las gabelas oficiales del programa oficial señalan en el orden de preferencia al norteamericano 'Bravo Ignacio', con monta de Omar Hernández; al criollo 'Sol Dorado', con su jinete usual Ariosto Delgado, y a la yegua argentina 'Retwittear', con las botas de Raymundo Fuentes. Otros ejemplares que salen muy cerca en la línea de carrera son el nativo 'Turpin Time', y el estadounidense 'Orb Ruler' que serán conducidos por los látigos Jesús A. Barría y Edgar Yanguez, respectivamente.

El hipódromo Presidente Remón será el escenario de la versión 93 de la magna prueba del hipismo panameño. Cedida

Ejemplares que no son descartables por los entendidos en la materia señalan con buenas posibilidades de triunfos al argentino 'Atrevido Cry', cuyos propietarios han contratado los servicios profesionales del manos de seda gaucho William Pereira, 'El Gran General', con Luis Arango sobre sus lomos y 'Milton Secret', norteño que será montado por Luis F. Quiroz. Aunque en estos clásicos no se descartan posibilidades de triunfo de ninguno de los participantes, el resto de los competidores es considerado con opciones sorpresivas a salir airosos en la codiciada confrontación.

Reseñas históricas

Esta histórica carrera se instauró en el desaparecido hipódromo de Juan Franco en el año 1923, habiendo incluido en ella registros ganadores de verdaderos exponentes pisteros de todas las regiones del planeta Tierra. Desde su inicio, todos los propietarios de caballos han fijado su mira en lograr un triunfo en dicha prueba, cuya hazaña de por sí lo llena de gloria y fama.

La pista de Juan Franco dio cabida a las primeras 30 ediciones, en las cuales tuvieron prominentes participaciones el argentino 'Factor Ruso', ganador de los años 1924-25; la inglesa 'Reina Mora', versiones V y VI, el gaucho 'Microbio', en las temporadas 1946 y 1948 y el inglés 'Main Road', que colgó sobre su cuello la herradura de flores naturales en 1952 y 1954.

White y Aguirre destacan en Juan Franco

Entre las fustas en este escenario tuvieron un exitoso desempeño en la prueba la luminaria del sillín panameño Blas 'Tanque' Aguirre, con cinco triunfos, y en lo relacionado a los preparadores, Henry White, que ensilló triunfalmente a cinco caballos, ambos profesionales exaltados al Salón de la Fama de la Hípica Panameña.

'Surumeno', primer ganador en el hipo Remón

La primera cita de esta tradicional carrera en el hipódromo Presidente Remón se llevó a cabo en el año 1957, temporada en que el argentino 'Surumeno' con magistral monta de as del sillín Blas Aguirre cruzó la meta por delante de sus rivales. En el Presidente Remón los equinos que llamaron poderosamente la atención fueron el uruguayo 'Djezzar', que en el año 1962 registró el mejor tiempo para la distancia de los 2.600 metros, en 2:42, marca que fue abolida por haber sido cambiada posteriormente la ubicación de la meta.

En cuanto a número de triunfos, dejaron plasmado sus nombres con tinta indeleble el argentino 'El Mandamás' y el norteamericano 'El Catedrático', únicos ganadores de tres versiones consecutivas.

Otro que con su victoria dejó perplejo a la fanaticada hípica fue el norteamericano 'Viva Pacho', ejemplar que entró a la competencia del año 2000 sin haber logrado triunfo en su campaña como corredor, paralizando las agujas del cronómetro en tiempo de 2:45 4/5 para los 2.600 metros, echando por tierra los 2:46.0 que mantenía su coterráneo 'New York New York' desde 1984.

Tawachi ha realizado una gran proeza

Una hazaña sin precedentes ha realizado el inversionista hípico Isaac Tawachi, quien siete veces ha visto arribar por delante de sus rivales a sus mimados en el Clásico Presidente, siendo afectado con un distanciamiento en uno de ellos, tratándose del norteamericano 'El Auténtico' en el año 2005. Las seis victorias oficiales de Tawachi son las de la argentina 'Matete' (1985), los norteamericanos 'El Catedrático' (1992-93-94), 'Excellent Shine' (2006) y el nativo 'Voy Porque Voy' (2011).

10 equinos nativos han destacado en la carrera

El elevaje nacional no se ha quedado atrás en la magna prueba, ya que 10 ejemplares han saboreado las mieles del triunfo en esta competencia. La tarea no fue fácil, porque no fue sino hasta la versión 41 en la que el fondista 'Tojo', con silla de Guillermo Milord en 1967 le diera a Panamá esa satisfacción por vez primera. Luego siguieron 'Iván', 1969, y 'El Manut', en 1978, ambos conducidos por Víctor Tejada; 'Chandú', en 1981, con Nobel Ábrego; los triunfos consecutivos de 'Pancho Marimba', Antonio Linares 1998 y 'Evaristo' 1999, años que se corrieron con el nombre de República de Panamá.

Los cuatro últimos en lograr triunfos en la codiciada carrera fueron: 'Figo', 2003, con las botas de Alexis Solís; la yegua 'Marissima', 2005, por distanciamiento del norteamericano 'El Auténtico'; Drago' con Luis E. Arango en el año 2007 y 'Voy Porque Voy' en 2011, también conducido por Luis Arango.

'Voy Porque Voy' ganó la carrera en su primer encuentro contra importados, además de implantar un nuevo récord para los 2.100 metros para los nacionales en 2:13 2/5, dejando atrás los 2:16 2/5 que impuso 'Baltimore' en el año 2004.

Para esta oportunidad cuatro ejemplares, tres machos y una hembra, intentarán convertirse en la décima primera victoria de un equino nacional, hazaña que según los entendidos en la materia y las gabelas asignadas, bien puede coronarse.

Paz Rodríguez y Arango brillan entre los preparadores y fustas. En cuanto a los líderes entre los preparadores y jinetes han destacado con mayores números de victorias Alberto Paz Rodríguez, con ocho ejemplares ensillados, y Luis E. Arango, cuya fusta ha conducido las riendas de seis equinos.