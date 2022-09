Isaac Tawachi: las huellas de sus campeones

Tradicionalmente la carrera dedicada al primer mandatario de la nación panameña reúne a los mejores caballos. Pixa bay

Los nombres de quienes han dejado y siguen dejando un legado para la posteridad en la hípica panameña, saltan sobre la pista de los recuerdos para expresar sus portentosos logros.

Y sin duda, la hípica nacional no podría expresar su centenaria grandeza sin aquellos que invierten en la consecución de un campeón de las pistas. Son personas con un don especial, tienen aquella mística de los propietarios cuyos colores pasearon gloriosos en una tarde histórica, en una carrera memorable.

Desde que llegó a la hípica panameña como propietario, Isaac Tawachi tuvo una idea fija en su mente: ganar el clásico Presidente de la República.

¿Por qué ese anhelo? Tradicionalmente la carrera dedicada al primer mandatario de la nación panameña reúne a los mejores caballos, nacionales e importados, alojados en las pesebreras del hipódromo Presidente Remón.

En el año 1976, Isaac Tawachi fue testigo de la gran victoria del mulato argentino 'Viste' en el clásico Presidente de la República. Allí se hizo un propósito muy personal: tener un caballo de su propiedad, ganador de la principal prueba del hipismo panameño.

Algunos años después, los colores amarillo y vino de Isaac Tawachi aparecieron por primera vez en un evento hípico local, en el ejemplar 'Spring Hickory', que no fue lo que esperaba; sin embargo, su pedigrí daba mucha esperanza en la crianza, por lo que el entrenador Juan Carlos Martucci lo convenció de llevar el caballo a Argentina, a fin de venderlo como padrillo.

La transacción fue sellada con la venta de 'Spring Hickory' y la adquisición de un caballo hijo de 'El Andaluz', cuyos hijos eran caballos de gran fondo. El ejemplar fue bautizado con el nombre de 'Matete'. Juan Carlos Martucci se encargó de prepararlo. En 1985, el ejemplar superó al estadounidense 'Ríos' en una memorable prueba, con la monta de Rubén Hernández, marcando 2.49 clavados en los 2.600 metros, para darle su primer ganador presidencial al entusiasta inversionista.

Buscando al campeón

La victoria impulsó a Tawachi en busca de otro ganador presidencial, afán en el que se involucró decididamente. Tuvo buenos caballos en busca de ese triunfo, pero la gloria finalmente llegó entre los años 1992 y 1994, con el alazán 'El Catedrático', con el que ganó tres veces seguidas la prueba presidencial, montado por Roberto Pérez, bajo el acondicionamiento de Andrés Farrugia. El hijo de 'Quadratic' le dio a Tawachi tres ganadores presidenciales consecutivos y cuatro en su cuenta personal.

Vendría 'El Auténtico', un crack pistero hijo de 'Go For Gin' que fue despojado de un legítimo triunfo en el año 2005, y luego encontrado muerto en un hecho todavía no aclarado.

Pese a ese sinsabor, Isaac Tawachi continuó adelante. En 2006, el potro 'Excellent Shine' capturó la quinta gema presidencial para el caballista, montado por Ángel Rivas con la preparación de Florencio Cueto Morales, mientras que en el año 2011 tuvo la satisfacción de ganar el clásico Presidente de la República con el nacional y triplecoronado 'Voy porque Voy', montado por Luis Arango y preparado por el Dr. Rubén Orillac.

La historia reciente

Desde aquella gran victoria, fueron muchas las versiones en las que los colores de Tawachi no estuvieron presentes. En el año 2019, apareció 'El Gran General', que ocupó la tercera posición en el Presidente. La pandemia de la covid-19 detuvo la hípica, y la inversión en nuevos ejemplares se vio drásticamente interrumpida.

Vino el año 2022, y la oportunidad de volver a correr en el clásico Presidente. Tawachi decidió inscribir a 'El Gran General', ahora convertido en un pistero veterano a los siete años de edad, por lo visto en dos carreras previas en las que aunque no ganó, dejó ver algo diferente: corrió de atrás.

El caballo hijo de 'Street Sense', nieto de 'A.P. Indy' fue inscrito a última hora para la competencia, y Luis Arango, el jinete con más victorias del presidencial, le pidió la monta a Tawachi. Después de una buena salida del carril número 7 en el poste de los 2.100 metros, atacó decidido en los 700 metros para entrar pegado a la baranda en la tierra derecha, donde despreció a sus contrincantes, ganando por 10 cuerpos.

La victoria de 'El Gran General' le dio a Isaac Tawachi su séptimo triunfo como propietario en el clásico Presidente de la República, aunque cruzó la meta primero en ocho ocasiones, convirtiéndose en una de las historias más relevantes de la celebración centenaria de la hípica panameña.