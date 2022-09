‘Mr. Santi’ gana el Clásico de la familia Boyd y se acerca a la Triple Corona Nacional

El ejemplar criollo ‘Mr. Santi’ acabó con las aspiraciones de su digno rival ‘Sol Kung Hey’ de sacarlo de la carrera hacia la Triple Corona Nacional, cuando en la séptima carrera del pasado sábado lo superó en una difícil competencia en el Clásico Augusto Samuel Boy Paredes y Daneila Boyd.

Dicho evento, que servía de marco como la segunda gema del citado galardón hípico, se celebró en la pista del hipódromo presidente Remón en la versión 16, sobre tendido de 1,800 metros y bolsa en disputa de $33,500, con una matrícula de 12 ejemplares.

El colorado ‘Mr. Santi’, defensor de los colores amarillo, mangas negras, flor de lis en negro adelante y atrás del Stud Fair Grounds Stable, es un hijo de ‘Jaguar Paw’ en ‘Grigora’ por Charlie, criado en el Haras San Miguel, propiedad de Raquel Eleta y entrenado por Luis A. Paz Rodríguez.

El evento conmemorativo, de gran jerarquía y tradición en el hipismo criollo, también servía como el puente de las carreras selectivas de nuestros representantes al Clásico Internacional del Caribe, con cuyo triunfo el mimado del Dr. José Miguel Alemán y Luis Ramón Arias se colocó en la línea directa como la principal carta panameña al Derby caribeño.

Los 1,800 metros sobre los cuales se disputó el evento fueron cubiertos por el ganador en 1:54.2/5, luego de marcar en el cronómetro parciales de 23:0 el primer cuarto de milla, 47:3/5 los 800 metros, 1:12.3/5 los 1,200 metros y 140:2/5 los 1,600 metros.

Saliendo del carril 1, el ganador se ubicó entre los últimos participantes, su jinete Michael Castillo hábilmente fue ganado peldaños, para desde los últimos 800 metros iniciar una férrea lucha contra el puntero escapado ‘Sol Kung Hey’, a quien dominó claramente en los metros finales, quedando así a un solo triunfo de escribir su nombre con tinta indeleble como el XVI Triple coronado del hipismo panameño.

‘Mr. Santi, de corta, pero meritoria campaña, deja foja de siete salidas a la pista, con cinco triunfos, una escolta y una tercera casilla, para totalizar bolsa de $55,150.

Acto de premiación

En la ceremonia de entrega de premios, la oferente del trofeo fue la homenajeada Daniela Boyd, copa que fue recibida por el Dr. José Miguel Alemán, propietario del ejemplar ganador, Maruja Boyd de Arias y Augusto Boyd Paredes, distinguieron con presentes al criador ganador Harás San Miguel, recibió Raquel Eleta de Arias.

Otros premios adicionales fueron entregados por Maruja de Boyd al preparador Luis A. Paz Rodríguez, Sammy Boyd, obsequió un presente al jinete Michael Castillo, José Manuel Rodríguez al mozo de corral, recibió Luis A. Paz Rodríguez, Tesi Moreno al palafrenero Miguel Pérez y Jaime Pérez al ‘pony boys’ Mequisidec Rivera.

El Dr. José Miguel Alemán al momento de expresarse manifestó: “muy agradecido, primero agradecer a Dios que puso este potro en nuestras manos, agradecer a la criadora Raquel Eleta, Haras San Miguel, a Lugi Paz Rodríguez que me llamó e insistió que compráramos el caballo, estábamos en plena pandemia, con la banca cerrada y las oficinas y sobre todo un honor porque es la segunda vez que me gano el Clásico de la familia Boyd”.

“Quiero reconocer a la familia Boyd y a Daniela, tantos años de esfuerzos, estar aquí en la hípica, que verdaderamente se merecen esto y mucho más, que especial, porque me lo estoy ganando dos veces, con una yegua de la sangre de castaña, que es la sangre donde yo he entrado y me he metido gracias a los conceptos de Don Augusto, así que hoy me dio un gran fruto, quiero saludar a mi socio ‘Tuto’ Arias en Madrid, aquí representado por su hijo y por su nieto ‘Mr. Santi”, concluyó Alemán.

Celebradas las dos primeras pruebas selectivas al Clásico del Caribe, las puntuaciones la encabeza ‘Mr. Santi’, con 11 puntos, ‘Sol Kung Hey’ 7, ‘DihoSoprano’ 2 tantos y ‘El Gran Gianmarco’ un punto.

Tercera gema

La tercera gema de la Triple Corona Nacional se celebrará con la edición 40 del Clásico Carlos Eleta Almarán, Fernando Eleta Almarán, Raquel Eleta y Graciela Q. de Chapman, fijado para el sábado 8 de octubre, sobre 1,800 metros y bolsa de $25 mil, más las cuotas de las matrículas, cuya nómina la conoceremos pasadas las 5:00 p.m. del jueves 29 de septiembre, fecha del cierre de las inscripciones.

El Clásico de la familia Eleta otorga siete puntos al ganador, cinco a la escolta y tres tantos al ocupante de la tercera casilla.