Llegó la hora cero en Arabia Saudita,la versión IV de la Saudi Cup 2023

Un selecto y nutrido número de 13 ejemplares, representantes de tres naciones, serán los actores principales de la versión IV de la Saudi Cup 2023, evento fijado para la octava carrera de la cartilla de mañana del Hipódromo King Abdulaziz de Arabia Saudita, millonaria prueba en la que se verán involucrados dos látigos panameños.

‘Emblem Road’, con silla del fusta criollo Alexis Moreno saldrá a revalidad triunfo en la Saudi Cup 2023 Cedida

La carrera, de gran jerarquía y tradición en el hipismo mundial, se correrá sobre un itinerario de mil 800 metros, con una bolsa a repartir de 20 millones de dólares, con hora panameña pactada para las 12:35 p.m.

Para la presente edición la Escuela de Jinete Panameña la defenderá los reconocidos fustas Alexis Moreno y Víctor Gutiérrez, quienes tratarán de correr la misma suerte de sus coterráneos Luis Sáez y Wigberto Ramos, quienes saborearon dos de las tres ediciones de la codiciada carrera celebradas.

No cabe dudas que Moreno tendrá una gran oportunidad de salir airoso con su cabalgadura, el norteamericano ‘Emblem Road’, equino que intentará revalidar su triunfo de la pasada versión con el fusta criollo Wigberto Ramos, siendo uno de los ejemplares a batir.

Por su parte Gutiérrez estará sobre los lomos del estadounidense ‘Scotland Yard’, ejemplar que a juzgar por los entendidos en la materia se presenta con opción sorpresiva.

‘Country Grammer’ y ‘Panthalassa’, los favoritos

En la competencia, de difícil señalamiento, la opinión de los expertos y gabelas asignadas señalan con las primeras opciones a los ejemplares ‘Country Grammer’, un equino estadounidense que saldrá del carril 2 con monta de Frankie Dettorri, pupilo de Bob Baffert.

En tanto el ejemplar japonés ‘Panthalassa’, con el fusta Yukata Yoshida, es el segundo mejor en las selecciones a ganar, un digno representante de la hípica oriental, cuyas partes interesadas han manifestado que dicho equino dará una cerrada batalla de salida a meta.

Cartilla Hípica millonaria

Para la jornada de mañana en Arabia Saudita se estarán celebrando un total de ocho pruebas conmemorativas, cuyas bolsas totalizan 31 millones 500 mil dólares.

En cuanto a la participación de los látigos criollos tenemos que Alexis Moreno, además de la carrera estelar, verá acción en cuatro cotejos adicionales.

Para el inicio de la función, The Jockey Club Local Handicap, sobre mil 800 metros y premio de un millón de dólares montará al número 19 ‘Howlan’.

Sus restantes compromisos serán ‘’Mutwalkel Alkhalediath’, en la segunda prueba (The Obaiya Arabian Classic), ‘Castle’, tercera competencia (The Neom Turf) y ‘Amurttatiz’, en el sexto cotejo (The Saudi Derby).

Por su parte el destacado látigo panameño Luis Sáez entra en acción en el cuarto orden de la programación, The 1351 Turf Sprint, evento sobre mil 351 metros y bolsa de un millón 500 mil dólares, prueba donde conducirá las riendas del número 2 ‘Casa Creed’.

Eventos serán visto y apostados en Panamá

La Administración del Hipódromo Presidente Remón hizo de conocimiento público que la totalidad de la cartilla será apreciada y apostada en todos sus Turff, en canal 97 de Tigo, dando inicio a las 7:45 a.m. , información suministrada por el Boletín de Prensa de la empresa operadora.