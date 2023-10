Víctor Bailón, jinete panameño que triunfa fuera de fronteras

Víctor Bailón se ha establecido en el Hipódromo de Fanduel Sport con bastante éxito. Cedida

Víctor Jadhir Bailón, oriundo de Arraiján, Panamá Oeste, llegó al Hipódromo Presidente Remón desde niño por consejos de su abuelo Esteban, quien era fanático hípico y le inculcó desde muy pequeño que sería buen jinete, lo cual dio inicio años posteriores cuando se matriculó en la Academia de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr. en el año 2009.

Fue su abuela, Nidia Núñez, quien también lo estimuló y se encargó de la tutoría en la Academia durante sus dos años de aprendizaje, hasta que a finales del año 2010 recibiera su diploma que los acreditaba para montar a ejemplares fina sangres de carreras en las competencias oficiales.

En su corta campaña del 2011, aunque no arrojaron resultados positivos, nunca desmayó; sin embargo, el año siguiente, con el respaldo que le ofrecieron su agente de montas, Raúl Molinar, y el entrenador Luis Castillo, todo cambió, aprovechado esa oportunidad que le dieron, al observar en él buenas habilidades en el arte de conducir caballos, lo cual aprovechó y se destacó.

En ese año 2012 fue donde destacó Bailón montando de tú a tú con fustas profesionales y noveles de mayor experiencias, colando ganadores semana tras semana, a tal punto que llegó a ingresar a la lista de los 10 grandes látigos en la estadística de la temporada.

Sumando ganadores constantemente llegó a ser el Jinete Aprendiz del momento en su corta campaña en el Hipódromo Presidente Remón, y al igual que muchos de sus colegas, surge en su mente el sueño americano, haciendo las diligencias para buscar nuevos horizontes, lo cual no fue fácil, ya que en los primeros intentos no tuvo los mejores resultados.

Aún con estas primeras adversidades no se dio por vencido y en todo momento fue apoyado por su esposa, los consejos del Abuelo Churra y el respaldado de Ismael García, quien fue el que finalmente hizo todos los contactos posibles para que su llegada a Estados Unidos fuera una realidad en el año 2013.

Víctor Bailón llegó a la hípica norteamericana iniciando compaña en Calder Race Course, plaza donde no tuvo la mejor suerte al no reconocerle su condición de fusta aprendiz y recibir poca ayuda, situación por la cual su estadía en dicho hipódromo fue muy corta.

A pesar de que su comienzo en suelo norteamericano le fue difícil, sin agente de monta para lograr equinos apropiados para ganar carreras, fue perseverante y pudo salir adelante, alternando en hipódromos como Beulah Park, Mountaineer, Thistledowns, Indiana Grand, Turfway Park, Ellis Park, Churchill Downs, Keeneland, Arlington y Fairmounth Park.

En Fairmounth Park llegó a ocupar la segunda casilla de una temporada y en Hawthorne Race Course, uno de los escenarios importantes en Chicago, Illinois, se convirtió en un asiduo visitante del recinto de ganadores.

Bailón desde inicio del año 2017 actúa en el Hipódromo de Fanduel Sport, del estado de Illinois, mudando toldas a Hawthorne el año siguiente y luego en el 2019 retorna a Fanduel, escenario donde ha recibido un gran apoyo, despuntado en los años 2021 y 2022 llegando a ocupar el segundo peldaño de la estadística, igual sitial en el que se mantiene en la presente temporada que culmina a mediados del mes de noviembre venidero, siendo actualmente reconocido como uno de los mejores jinetes en dicho hipódromo.

Tras una destacada campaña en Panamá, como fusta aprendiz, emigra a Estados Unidos en el 2013. Cedida

Campaña en Estados Unidos

Los registros de su campaña en los diferentes escenarios hípicos norteamericanos a la fecha muestran que de 3,517 montas ha ganado 325 eventos, 435 segundos lugares, 489 terceros, con cuyas otras llegadas en el marcador acumula sumas ganadas de tres millones, 936 mil 623 dólares ($3,936,623).

Su mejor temporada fue la del año pasado, cuando sumó 56 victorias que aportaron una bolsa de 862 mil 758 dólares, en tanto que este año, 46 triunfos y una recaudación de 700 mil 291 dólares, con una alta efectividad del porcentaje ganador del 16 por ciento.

Aunque se mantiene estable en Fanduel Sport, no pierde la esperanza de buscar otras pistas, sabiendo que para ello tiene que estar entre los primeros jinetes donde milita, ya que de lo contrario se le hace muy difícil, manifestando que de entrar con buen paso a ese nuevo hipódromo, seguiría su campaña allí.

“Sigo con mi sueño de llegar lo más lejos posible, tengo el mejor trabajo del mundo que es ser papá y quiero dejarle a mi hija la mejor versión de mí, tanto dentro de la pista como fuera de ella”, concluyó Bailón.