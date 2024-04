Javier Mascherano: ‘Panamá viene mejorando en cuanto al fútbol’

Con motivo de la celebración de la próxima final de la UEFA Champions League, que se celebrará en el Wembley Stadium, los exfutbolistas Javier Mascherano y Carles Puyol estuvieron en la ciudad de Panamá para presentar el trofeo de la competición y hacer un recorrido con el mismo.

En entrevista con La Estrella de Panamá, el actual seleccionador Sub-20 de Argentina habló del crecimiento que ha tenido el fútbol panameño en los últimos años. “Panamá viene mejorando en cuanto al fútbol. No solo a nivel juvenil, sino a nivel mayor. En la última competición de Concacaf llegaron a semifinales y eso no es poca cosa. Es un tema de seguir insistiendo, creo que es un país que con el correr del tiempo tiene a futuro un margen de mejora”, señaló el exjugador del FC Barcelona, Liverpool, West Ham, entre otros equipos.

Mascherano es considerado todo un referente en el fútbol argentino tras su importante trayectoria como jugador. Fue campeón de todo a nivel de clubes con el Barcelona, incluyendo dos UEFA Champions League (2011 y 2015), llegó a disputar más de 300 partidos con el equipo español y a nivel de selección fue campeón olímpico en el Atenas 2004 y Pekín 2008.

En estos momentos es el encargado de dirigir la selección Sub-20 de Argentina que se prepara para disputar los Juegos Olímpicos París 2024 y como seleccionador tuvo la oportunidad de conocer de primera mano a la selección de Panamá Sub-20 cuando se enfrentó en el Torneo Maurice Revello 2022. En aquella ocasión la Argentina de Mascherano le ganó a Panamá 1-0 con gol de Alejandro Garnacho.

El ‘jefecito’, como también es apodado, dio a conocer qué lo motivó a ser director técnico. “Siempre he tomado el fútbol como parte de mi vida y, bueno, ya en mi última época como jugador empecé con esta posibilidad, y cuando surgió esa oportunidad de estar en las inferiores de Argentina no me lo pensé”, afirmó.

A Mascherano lo acompañó el campeón del mundo de 2010 y excompañero en el Barcelona, Carles Puyol. El excapitán del equipo español fue campeón de la Champions League en 2006, 2009 y 2011 con el club blaugrana.