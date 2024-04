Jorge Luis Cedeño, el camarero estrella del béisbol herrerano

Jorge Luis Cedeño nació en una casa y en un barrio donde se respiraba béisbol. Su padre y sus hermanos fueron peloteros, pero ¿quién no lo es, en Llano Bonito de Chitré?

En efecto, el custodio por 14 años de la segunda base del equipo herrerano, es hijo de Joaquín Cedeño, y hermano de Rubén y Rutilio, quienes le inculcaron el amor por este deporte.

Sin embargo, fue un niño enfermizo. Sufrió de asma hasta su edad juvenil, cuando la enfermedad fue desapareciendo, conforme ocupaba más tiempo en los campos de juego.

“Fui un niño enfermo. Tuve dieciocho años con asma y prácticamente entre los 15 y 16 no pesaba ni 100 libras, porque la enfermedad no dejaba desarrollarme”, indicó.

“Estoy seguro de que tantos medicamentos y tratamientos no me curaban, pero también de que fue el deporte que me curó, porque se me fueron ensanchando los pulmones”, matizó.

Jorge Luis, a sus 66 años, jubilado, con hijos y nietos a cuesta, recordó con cariño a sus padres, mientras narraba el suceso, porque, a pesar de todo, le permitieron seguir jugando y, con ello, aseguraron que el mal desapareciera de su organismo.

Esta es parte de la historia del mejor camarero que ha tenido el equipo mayor de Herrera en su historia y, sin dudas, uno de los más completos a nivel nacional.

Entre sus logros está el ser el pelotero que más juegos ha celebrado en forma consecutiva -322 partidos- en los nacionales, que se traduce en once años como titular en la segunda base del equipo herrerano.

Esta es la narración en primera persona de un hombre que, en sí mismo, es béisbol, pero netamente herrerano. De los 21 títulos que tiene Herrera, dieciséis en la mayor, ha estado involucrado en trece de ellos.