José Díaz, el pequeño gigante colonense de las pesas panameñas

Las pesas fue el deporte, junto a la lucha olímpica, el deporte individual más renombrado en Panamá en el siglo XX. Las dos únicas medallas doradas que tuvo nuestro país en Juegos Panamericanos de esa época, se les debe a este deporte. Primero fue Carlos Chávez en 1951 y después Idelfonso Lee en 1961, ambos en los 60 kilogramos. Hubo otros que lograron preseas de plata y de bronce, pero nunca saborearon el dulce sabor del triunfo. Aun así, Chávez y Lee no fueron los únicos que hicieron brillar esta disciplina en torneos internacionales y juegos regionales. A lo largo de los años, los nombres destacados variaron. Uno de ellos es del colonense José Díaz, un pequeño gigante que militó en las divisiones de los 52 y 56 kilogramos. Algo más de 40 medallas, 13 de ellas de oro y otros tantos trofeos, adornan la carrera de uno de los más grandes atletas que ha dado este deporte. Díaz inició su carrera en 1974, cuando participó en una competición nacional a nivel intercolegial, donde se ubicó en el tercer lugar. En los dos años siguientes, alcanzó el máximo galardón del mismo torneo. Durante más de 17 años estuvo ‘casado’ con este deporte, que lo llevó a conocer países como El Salvador, Colombia, Bolivia, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, México, Hungría y Corea del Sur. En 1977 inició su actividad internacional, cuando participó en los Juegos Centroamericanos de El Salvador y logró una presea de oro y dos de plata. Tras ocupar en 1978 una cuarta posición en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, obtuvo una de plata y dos de bronce en el Campeonato América-Europa, celebrado en Santiago de Cuba al año siguiente.

Plata en Panamericanos

Ese mismo año, cobró otras tres medallas, dos de ellas de plata y una de bronce en los Juegos Panamericanos de San Juan, en 1979. Esa relevante actuación le permitió estar presente en el Mundial Juvenil de Budapest, Hungría, donde ocupó un cuarto lugar. José Díaz a lo largo de su carrera, demostró estar entre los mejores de su categoría y quizás, si hubiera contado con un mayor apoyo para su preparación, la presea dorada anhelada en eventos de gran envergadura habría llegado. En el Panamericano de 1980, efectuado en la ciudad de La Habana, el pesista colonense volvió a consagrarse al ganar una de oro y dos de plata, pero no pudo participar en la máxima competición deportiva, los Juegos Olímpicos de Moscú, debido al boicot impuesto y liderado por Estados Unidos. No obstante, ese mismo año volvió a destacarse en el campeonato mundial de Hawaii, Estados Unidos, con una de bronce, convirtiéndose en 1981 en campeón en los Juegos Bolivarianos de Barquisimeto, con tres preseas doradas.

Otros juegos regionales