José Díaz, el pequeño gigante colonense de las pesas panameñas

Ese mismo año, cobró otras tres medallas, dos de ellas de plata y una de bronce en los Juegos Panamericanos de San Juan, en 1979. Esa relevante actuación le permitió estar presente en el Mundial Juvenil de Budapest, Hungría, donde ocupó un cuarto lugar. José Díaz a lo largo de su carrera, demostró estar entre los mejores de su categoría y quizás, si hubiera contado con un mayor apoyo para su preparación, la presea dorada anhelada en eventos de gran envergadura habría llegado.En el Panamericano de 1980, efectuado en la ciudad de La Habana, el pesista colonense volvió a consagrarse al ganar una de oro y dos de plata, pero no pudo participar en la máxima competición deportiva, los Juegos Olímpicos de Moscú, debido al boicot impuesto y liderado por Estados Unidos.No obstante, ese mismo año volvió a destacarse en el campeonato mundial de Hawaii, Estados Unidos, con una de bronce, convirtiéndose en 1981 en campeón en los Juegos Bolivarianos de Barquisimeto, con tres preseas doradas.