LAFC apunta a impulsarse en la comunidad coreana apoyado en Son

Los Ángeles Fútbol Club ha dado sobre la mesa el que representa el golpe mediático más sonoro del momento en la MLS con la contratación de Son Heung-min, la estelar figura del fútbol coreano, que ha arribado al conjunto californiano procedente del inglés Tottenham Spurs, donde se destacó por años, convirtiéndose en un referente y el capitán del llamado equipo de Las espuelas. En 10 temporadas anotó 173 goles y aportó 94 asistencias.

Son, que tenía otros clubes pretendientes para recalar en el fútbol europeo o en el de Arabia Saudita, terminó por inclinarse por los estadounidenses hacia donde lo motivó el hecho de compartir camerino con el portero francés Hugo Lloris, excompañero suyo en el Tottenham, el adaptarse al país que será sede de la próxima Copa Mundo 2026 - torneo para el que su selección ya está clasificada- y sobre todo, el asumir la cara deportiva de la diáspora coreana en Estados Unidos.

Un anzuelo que han sabido tender los directivos del LAFC en su búsqueda por aumentar la base de los aficionados, mejorar los resultados deportivos y crecer en ingresos económicos, por el que han desembolsado cerca de 26,5 millones de dólares (20 millones de libras). Su llegada ya provocó masivas manifestaciones de simpatías entre sus paisanos y los descendientes estadounidenses. “Como coreano, al saber que Koreatown aquí en Los Ángeles tiene tantos coreanos, aquí en este país, me enorgullece mucho ser parte del club y de la ciudad. Y los haré sentir orgullosos con mi actuación”, fueron algunas de sus primeras palabras al ser presentado.

Se calcula que aproximadamente 320.000 coreanos residen en el área metropolitana de Los Ángeles, en el denominado Koreatown, una cifra que se pone en contexto con los datos del Pew Research Center, que los calcula en 530.000 en toda California. Son es ya de por sí venerado por sus connacionales por sus logros de deportivos; con el Tottenham Spurs en Londres dejó prueba de ello al atraer al estadio una significativa afluencia de aficionados asiáticos provenientes del populoso barrio “Little Seoul”.

LAFC, que anteriormente se posicionó en Los Ángeles incorporando jugadores latinos principalmente de origen mexicano, apunta ahora a sumar a la comunidad coreana en un pulso con Miami, donde la presencia de Lionel Messi ha sido fundamental para el crecimiento y la atracción de la MLS.

Son, de 33 años, debutó con el equipo angelino el pasado sábado para enfrentar de visitantes a Chicago Fire. Entró a los 60 minutos de juego, mostró sus capacidades al lograr en una de sus escapadas, a los 78 minutos, que le cometieran un penal cuando el equipo perdía 2-1. El penal le significaría al LAFC el empate final 2-2. Todavía le restan dos partidos más de visitante a su equipo para que se le pueda ver en el esperado debut ante su público, en el BMO Stadium de Los Ángeles, que se calcula será multitudinario.