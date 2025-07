Lamine Yamal se queda en el Barcelona: renueva contrato y usará el dorsal 10

El FC Barcelona tiene a su nuevo 10. La joya del equipo, Lamine Yamal, ha estampado su firma en su nuevo contrato que liga al jugador con el equipo hasta el 30 de junio del 2031, sumado a ello, el futbolista de tan solo 18 años portará el dorsal 10 que utilizaron algunas estrellas en el pasado.

La promesa, que es más una realidad, dejará atrás el dorsal 19 que utilizó durante la temporada 2024-2025 y tendrá el peso de tomar el número 10 que utilizaron jugadores de renombre como Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho, Rivaldo, entre otros.

Con esta actualización de su dorsal, vino también en ese “combo” su firma de renovación con el club blaugrana. Tanto el jugador como el equipo se comprometieron como mínimo hasta el 30 de junio de 2031, es decir, por las próximas seis temporadas.

El acuerdo de renovación ya se había cerrado hace meses (mayo de 2025), sin embargo, no había entrado en vigor, ya que Yamal aún era menor de edad. Ahora con la mayoría de edad, desde el pasado domingo 13 de julio, se llevó a cabo el acto de las firmas y fotos oficiales.

Yamal llegó a las oficinas del FC Barcelona acompañado de sus familiares más cercanos, especialmente de su abuela, quien vino directamente desde Marruecos y por ello se retrasó el evento.

Posterior a los actos protocolares de la firma, Yamal tuvo palabras para la prensa presente en su acto de renovación.

“Es un sueño desde pequeño. Tanto yo como mi familia estamos muy felices. El Barça es mi vida, es mi casa, estoy aquí desde los siete años. Para todos los niños de La Masía llegar al primer equipo es un sueño y lo estoy cumpliendo. Espero ganar, disfrutar y seguir ganando porque soy joven. Tengo muchas ganas de jugar en el nuevo estadio”, fueron las primeras palabras del jugador tras su renovación.

El actual campeón del “triplete nacional” con el Barcelona fue preguntado sobre el peso que representa utilizar la 10 que portó Messi años atrás. Yamal aseguró no tener presión alguna de usar el dorsal que llegó a utilizar el ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Lo que significa esta renovación es que seguiré jugando en el club de mi vida, disfrutando. No tengo ninguna presión. Todos estamos felices. Toca disfrutar con un número diferente pero con el mismo objetivo”, expresó Yamal.

En esa misma línea, el español no se comparó con el delantero argentino y dijo que él hará ahora su carrera. “Messi ha hecho su camino, yo haré el mío. Ahora pasa de Ansu a Lamine. Yo trabajaré al máximo, darlo todo y hacer felices a todos los culés, los que estén en el campo y en casa”, dijo.

En cuanto a las leyendas, como Messi, Ronaldinho y Maradona que han utilizado este dorsal, el jugador dijo que “todo el niño sueña con tener algo de ellos. De Messi, Ronaldinho y Maradona me quedaría con todo. Intentaré seguir ese legado”.

Entre sus palabras, expuso que ahora como reto tendrá conseguir la “Orejona”, así como también el Mundial con España. “No he ganado la Champions, así que... y el Mundial. Y seguir creciendo y, sobre todo disfrutar. Cuando disfrutamos todo el mundo está más feliz y disfrutamos más”.

También habló de la importancia que ha tenido su abuela durante estos actos de renovación con el equipo. “El acto se había retrasado por ella, estaba en Marruecos y sin ella no podía hacer algo tan especial. Le tengo que dar las gracias por todo lo que ha hecho por mí, aunque nunca podré”.

Por último, reveló el mensaje que le dio el entrenador Hansi Flick, al confirmarse su renovación con el equipo. “Me ha dicho que me vaya a dormir pronto, que mañana hay doble sesión (risas). Me han felicitado y estoy agradecido a ellos por sin ellos no estaría aquí”.

Con su nuevo dorsal, Yamal buscará seguir con el legado que dejaron jugadores como Messi, Maradona o Ronaldinho, quienes dejaron importantes huellas en el Barcelona con el dorsal 10 en su espalda.