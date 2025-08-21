Los 49ers firman a Skyy Moore, campeón en los Super Bowls LVII y LVIII con los Chiefs

Los San Francisco 49ers contrataron este miércoles al receptor Skyy Moore, campeón en los Super Bowls LVII y LVIII con los Kansas City Chiefs, para la temporada 2025 de la NFL.

A cambio del receptor de 24 años, los Chiefs recibirán una selección de sexta ronda del Draft del 2027.

Los 49ers necesitaban un refuerzo en su sala de receptores ante la plaga de lesiones que aquejan a sus estelares en esa posición.

Brandon Aiyuk se recupera de una lesión de rodilla y se espera que se pierda al menos seis semanas del inicio de la campaña.

Jauan Jennings está lastimado de la pantorrilla, lesión que aunque no parece grave, el receptor no está contento con su contrato; busca un aumento significativo o un cambio de equipo. Y Jordan Watkins tiene un esguince de tobillo.

A lo anterior hay que sumar que este miércoles Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los gambusinos, dijo que esperan que la NFL suspenda al menos tres partidos a DeMarcus Robinson por un incidente ocurrido en noviembre del año pasado, cuando jugaba con los Rams, en el que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Siempre se puede apelar, esperamos que todo salga bien, pero hemos planeado las cosas esperando que sea de tres semanas la suspensión”, afirmó el ‘coach’.

Skyy Moore, quien llegó a los Chiefs seleccionado en la segunda ronda del Draft 2022, buscará consolidarse en los 49ers, luego de que la temporada anterior participó en solo seis partidos con Kansas City.

En más movimientos relevantes de este miércoles, los Denver Broncos enviaron al receptor Devaughn Vele a los New Orleans Saints a cambio de una selección de cuarta ronda del Draft 2026 y una séptima ronda del 2027.

El año pasado, Vele, de 27 años, participó en 13 partidos, siete como titular, y registró 41 recepciones para 475 yardas y tres anotaciones; fue el tercer lugar entre los receptores de los Broncos.

En New York, los Jets recibieron a los tackles defensivos Harrison Phillips, de los Minnesota Vikings, a cambio de un par de selecciones de sexta ronda de 2026 y 2027, y a Jowon Briggs, de Cleveland Browns, por una selección de sexta ronda.