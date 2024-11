Los coliseos huérfanos de fanáticos, un mal de muchos deportes en Panamá

Ir a los barrios

“Una solución sería ir a las escuelas, pero meterse bien, trabajando, porque si no les ponen atención a los niños, no habrá resultados, porque ellos no conocen en la mayoría de los casos el desarrollo deportivo”, apuntó. “Hay que hacer campaña en las escuelas e incentivar a los niños para que vayan a los juegos, dándoles boletos, llevarlos a los entrenamientos, cuando están en liga o en selecciones; eso ayuda”, precisó Estrada.

Desconocimiento total

Para el expelotero y comunicador deportivo Eric Espino, en nuestro país persiste un desconocimiento sobre ciertos deportes, por lo que el aficionado no va a donde no conoce.

Otro aspecto a tomar en cuenta, indicó Espino, es la falta de un buen mercadeo por parte de las disciplinas deportivas, además de la necesidad de presentar un buen espectáculo.

“Aquí no se le hace caso al mercadeo. Aquí hay una competencia de un deporte x, que uno no conoce, hacen el espectáculo con las personas que saben o que tienen y no buscan la fórmula de atraer o llevar más fanaticada”, sostuvo.

“Al panameño le gusta el deporte en general, pero no es tonto. Tienes que presentarle buenos espectáculos, con buenos deportistas, porque si no lo es, solo asistirá el mismo grupo de siempre”, indicó.

Por su parte, el comunicador santeño Carlos Ortiz dijo que también entran otros factores, como el económico y de movilización, y aspectos como el del regionalismo, que ha cambiado con los años.

“El regionalismo llevaba a la gente a los coliseos y quizás sigue existiendo, pero se compite con muchas actividades culturales y sociales, por lo que las personas tienen ahora otras formas de cómo entretenerse”, sostuvo.

Apuntó que también ha afectado la falta de masificación del deporte, porque en el caso del béisbol, las provincias mayormente no hacen ligas, sino torneos selectivos, algo que ha resentido el fanático.

Otro detalle es que el béisbol a nivel de liga distrital poco se hace, y los medios principalmente del interior del país han dejado de transmitir, porque no lo ven como algo serio.

“El dirigente deportivo no tiene ese acercamiento con los medios, no envía resultados, no participa de los programas radiales, y a los canales de televisión no les interesa ninguna liga de barrio, a menos que tenga intereses en ellas”, afirmó.

“El dirigente deportivo poco se preocupa durante el año de promocionar su deporte, pero es que, a raíz de que no hace nada, ¿qué va a promocionar o publicar?”, destacó.