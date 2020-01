Soñar no cuesta nada

El 2019 trajo al deporte nacional algunas alegrías, muchas tristezas, frustraciones y decepciones que a muchos les ha golpeado la autoestima deportivo. Sin embargo, en este nuevo año, personalmente, me he dado a la tarea de abrazarme a la esperanza y soñar, pues como dicen, no cuesta nada. Enfatizando en esto, he querido dedicarle unas líneas de ilusión deportiva a este 2020 que llega cargado de oportunidades de grandeza para nuestro deporte.

Mi deseo más grande para este año es que por fin Alonso Edward y Carolena Carstens puedan alcanzar el podio olímpico. Han sido nuestras grandes esperanzas de medalla en las dos últimas olimpiadas y deseo de todo corazón de que a mediados de este año en los Juegos Olímpicos de Tokio puedan regalarnos la gran alegría de celebrar una medalla, sea cual sea.

El balompié femenino necesita este año una nueva punta de lanza para un futuro exitoso. El Mundial Sub-20 femenino será todo un éxito y la absoluta dejará a muchos con la boca abierta en el Preolímpico que inicia a finales de este mismo mes. El fútbol femenil, estoy seguro, le dará alas a nuestro fútbol y a la rama masculina que más que nunca necesita de un impulso emocional para la gran tarea que sopesa el inicio de una larga y difícil eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022.