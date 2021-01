Representante de organizaciones deportivas hacen llamado a la cordura

Saúl Saucedo, en calidad de votante y en representación de las Organizaciones Deportivas Legalmente Constituida, envió una carta al presidente del Comité de Panamá (COP), Camilo Amado, para denunciar lo que califican de “improcedente y violatorio llamado sorpresivo” a la reanudación de la Asamblea General Electiva para el lunes 11 de enero de 2021 vía Zoom.

De acuerdo con Saucedo el presidente del COP envió una carta reanudando una reunión que ya concluyó. “Ignorando a la Comisión Electoral Independiente, los Estatutos y la Ética, en medio de una cuarentena total sanitaria, violando una vez más, las reglas que indican claramente que debe ser presencial. Esto con el claro objetivo de no cumplir con el llamado a Asamblea General para decidir el proceso electoral”, señala una nota de prensa.

“La mencionada convocatoria es claramente improcedente y violatoria al Estatuto del COP (artículo 17 y sus acápites). Ya que es obvio que existe una confusión en cuanto a la función de la Asamblea General Electiva, siendo que la misma no contempla la presentación de informes sino, la importante misión de emitir el voto”, reiteró Saucedo.

En la nota de prensa se destaca que “por lo anteriormente señalado, la contundente evidencia fílmica de la Asamblea General Electiva desarrollada y clausurada el pasado 12 de Diciembre de 2020, demuestra sin asomo de duda alguna, que la CEI, actuó conforme al Estatuto del COP, al proclamar los resultados finales, resolver las dos únicas objeciones que se presentaron en dicha asamblea y declarar elegidos seis cargos y tres cargos no elegidos (o no definidos) y solicitar al Presidente del COP, la convocatoria a una Asamblea General extraordinaria para la elección de los cargos no definidos o no elegidos”.

La agrupación hizo un “llamado a respetar los Estatutos del COP y a detener cualquier intento de manipular el mismo para intentar favorecer posturas antidemocráticas, que tanto daño le causaron al movimiento olímpico panameño en el pasado y que creíamos habían sido superadas”.