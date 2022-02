El peruano Ruiz y la francesa Riccoboni ganan el Ironman 70.3 de Panamá

El peruano Salvador Ruiz y la francesa Lea Riccoboni triunfaron este domingo en el Ironman 70.3 de Panamá, una prueba en la que tomaron la salida unos 1.200 participantes.

El perujano Ruiz, que se impuso en 4 horas, 12 minutos y 27 segundos para llevarse el triunfo, tomó el liderato empujado, según dijo, por su abuela, que hace poco falleció.

El podio masculino lo completaron el argentino Martín Gallardo con 4 horas, 15 minutos y 22 segundos, quien dominó el evento hasta cuando Ruiz lo pasó en el kilómetro 18 del recorrido pedestre, y el ecuatoriano Gabriel Terán, con 4h19:59.

La francesa de 28 años Lea Riccoboni, quien corrió en representación de Panamá, dominó la prueba con un registro de 4 horas, 33 minutos y 19 segundos.

La acompañaron en el podio las venezolanas Wiliana Rojas con 4h38:51 y Daniela Araújo con 4h42:53.

Rojas también compitió en representación de Panamá.

El fondista peruano relató con emoción su experiencia al ganar en Panamá. "No fue una carrera mía. Creo que fue una carrera de mi abuela. Sentí una energía que me empujaba, como si estuviese flotando".

"En la última parte no importaba quien era el rival, el cansancio o el calor, yo iba de la mano de mi abuela Alicia, que ahora mismo está en el cielo", dijo Ruiz a EFE.

Añadió que sabía que el calor de la capital panameña iba a ser protagonista en el evento, y por eso hizo una "carrera inteligente, siempre viendo qué atletas llevaban la delantera".

"Tuve que ir al baño y cuando volví, el líder iba lejos y me dije: hasta aquí llegué. Pero la gente me alentaba a seguir y, reitero, mi abuela me empujó a seguir y darle fuerte hasta el final", añadió el corredor peruano.

El atleta panameño mejor posicionado fue Víctor Ortiz, quien entró en la cuarta posición con tiempo de 4h22:27.

Rojas, de origen venezolano, dijo a Efe que lo más difícil para ella es la natación, aunque logró recuperarse en el ciclismo para "cerrar bien" en su especialidad, que es la carrera pedestre.

"No soy más joven de lo que era en 2016, pero esta versión del Ironman 70.3 de Panamá puedo decir que es la versión de mí misma", indicó la triatlonista, venezolana radicada en Panamá.

La panameña Cristina Mata, con tiempo de 4h44:00, terminó en la quinta posición.

En la categoría de equipos, el Panamá Team se impuso gracias al desempeño del, nadador Isacc Beitía, el ciclista Sandy Guerra y el dos veces maratonista olímpico Jorge Castelblanco, en el media maratón.

El Team Panamá completó la natación, ciclismo y la carrera en 3h46:05.

Castelblanco dijo a Efe que la carrera fue "bastante dura", pero que participa en estos eventos como parte de su preparación para afrontar el ciclo olímpico hacia los Juegos de París 2024.

La competición en Panamá repartió 45 cupos al Mundial de Ironman 70.3, que tendrá lugar del 28 al 29 de mayo en la ciudad estadounidense de St. George (Utah).