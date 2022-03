La coronación de Panamá este rescató un pobre torneo juvenil

Un pesado trabajo tuvieron los entrenadores en este Nacional, debido al descontrol de sus lanzadores. Cedida

La primera coronación de Panamá este en el torneo de béisbol juvenil, en apenas su sexta participación en esta categoría, fue una de las variables positivas del recién finalizado torneo nacional.

El título de los 'Potros' demostró el producto final de una franquicia que ha sido constante en los últimos años en sus categorías menores.

Asimismo, las presentaciones de otras provincias mostraron que las cosas se están haciendo bien, aunque falta afinar un poco el lápiz en algunos aspectos. Pero no todo fue exitoso.

En realidad, el título de los Potros del este rescató lo que se considera uno de los torneos más pobres, técnicamente hablando, de los realizados en toda su historia.

Falta de comando y localización mostraron muchos serpentineros a lo largo del torneo juvenil. Cedida

Se aduce que hay varias razones para este tipo de presentación. Una, la poca preparación de algunas novenas y, otra, que muy pocas organizaciones realizan las antes obligadas ligas internas.

Técnicamente, a juicio de conocedores, fue uno de los más magros por los errores físicos cometidos, y por la cantidad de bases por bolas otorgadas.

Otra causal en el tapete fue que el 53% de los participantes estaba entre los 14 y 15 años, en un torneo preferiblemente para jugadores entre los 16 y 17 años. Ninguna de las variables mencionadas habla bien de las Ligas Provinciales, que en su mayoría dependen hoy de lo que proveen las categorías menores, que se circunscriben a las Pequeñas Ligas y a las llamadas academias.

No fue casualidad

La conquista del título por parte de Panamá este no fue sorpresa para el técnico Manuel Rodríguez y el periodista José Otero, debido al trabajo que realizan en sus categorías inferiores.

“Si ves su historia, vienen haciendo las cosas bien desde la preinfantil. Vienen juntos prácticamente desde hace cinco o seis años, y ganado en varias categorías”, destacó Rodríguez.

En cuanto a Oeste y Darién, el instructor herrerano dijo que realizan un buen trabajo.

“Independientemente de que muchos muchachos no son de Darién, se hizo un buen trabajo con ese equipo”, afirmó.

Según Otero, no fue casualidad el triunfo obtenido por los Potros, ya que fueron campeones en las categorías sub-14 y sub-15, y ahora en el juvenil, con el expelotero Sixto Garibaldo como director, y su hermano Vicente como su entrenador principal.

Sobre Darién señaló que sigue dando muestras de superación técnica. “Se metieron entre los ocho mejores, algo que no había ocurrido anteriormente”.

Por otro lado, el periodista Rodolfo Newland señaló que la victoria de Panamá este demostró no solo el talento de sus peloteros, sino el buen trabajo que realiza su dirigencia.

“Han demostrado que fue acertada la decisión de crear la provincia deportiva”, matizó.

El veterano cronista destacó el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los fanáticos, lo que permitió la afluencia de estos, en gran número, a los estadios.

“Se demostró que siguiendo las medidas sanitarias, se puede superar el difícil momento generado por la covid-19”, expresó.

Un torneo previsible

La primera clarinada de un 'débil' torneo la dio el técnico cubano Israel Delgado, quien dirigió al equipo juvenil de Herrera.

“El pitcheo no va a ser determinante, al contrario, será el más débil de este campeonato”, nos dijo Delgado en una entrevista para un artículo que se publicó previo al torneo juvenil.

El reconocido técnico habló, en esa ocasión, de la necesidad de fortalecer el trabajo que se realiza en las categorías menores.

“En las bases o en las categorías menores es donde radica el principal problema, donde el niño tiene que aprender lo básico del deporte, sobre todo los fundamentos”, expresó.

Manuel Rodríguez se refirió igualmente al 'bajo nivel' que mostró el pitcheo y a la falta de los fundamentos básicos en algunos peloteros.

“Un pitcheo que no tenía comando, no tenía localización y que hizo que los directores se 'rompieran' la cabeza, porque no es fácil trabajar con un lanzador que te bolea a cuatro en un episodio o a doce en un partido”, dijo.

“También resalto la falta de fundamento que se vio dentro de todos los equipos. Puede decirse que por culpa de la pandemia no se entrenó, pero estos jóvenes vienen juntos desde hace mucho tiempo”, añadió.

Precisó que es importante que en las academias, que prácticamente han sustituido el trabajo que hacían las ligas, se cuente con personas capacitadas porque el nivel que muestran los peloteros es “bajísimo”.

“Hay niños que vienen de (las categorías) preintermedia e intermedia, cuyo nivel es bajísimo en cuanto a reglas y fundamentos de juego”, apuntó.

Poca preparación

Otero, analista y estadístico del béisbol panameño, afirmó que la “poca preparación en la mayoría de los lanzadores”, fue la principal razón de su pobre actuación.

“Principalmente en su control y efectividad, que se demuestra en las más de 1.500 bases por bola” concedidas en el torneo, destacó.

Sostuvo que si bien hubo un grupo de lanzadores que tuvo más de cuatro triunfos, la mayoría otorgó muchas bases por bola.

Asimismo, recomendó que se volviera a jugar con el sistema de 'todos contra todos' en la primera fase, que le permitiría más turnos a los bateadores y más episodios a los serpentineros.

“No tiene objeto dividir en grupos a los equipos, ya que no hay ningún incentivo en eso”, aseveró.

Newland, entre tanto, argumentó que el bajo nivel técnico se debió, principalmente, a la gran cantidad de peloteros menores de 16 años, a la elevada cantidad de bases por bola y a los errores (físicos y mentales) cometidos.

“Débil pitcheo, plagado de bases por bola y golpeados, aunado a la cantidad de errores técnicos y los mentales que no se cuantifican”, sostuvo.

Según las estadísticas de la Fedebeis, se cometieron un total de 524 errores que divididos entre el número de partidos efectuados, da un promedio de 4.1 por encuentro.

Las novenas que más errores cometieron, fueron: Metro (71), Oeste (57), Este (52), Chiriquí (52) y Darién (50); y están Coclé (24), Bocas (27), Veraguas (33), Los Santos (33) y Occidente (38), entre los que menos pecaron.

Newland también rechazó los cambios efectuados a última hora en el calendario, ya que pudo afectar “la estrategia de los equipos”.

Otro que no estuvo de acuerdo con los calendarios fue el comentarista santeño Carlos Ortíz, porque las condiciones de algunos equipos se quedan “en la carretera”.

“Los Santos jugó en Changuinola y Puerto Armuelles y después regresó a Las Tablas; y en otra ocasión, jugó en Panamá y al día siguiente fue a David. Eso no debe ser”, dijo.