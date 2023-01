Programas gratuitos de natación que ofrece la Alcaldía de Panamá

El programa 'Aprendo a nadar' de la Alcaldía de Panamá ha permanecido desde el año 1978. Cedida

Niños y jóvenes de la ciudad de Panamá tienen la oportunidad de aprender a nadar durante el verano, y si lo desean pueden permanecer practicando natación y competir en torneos. Adultos que quieran aprender a nadar o hacer un deporte luego de sus jornadas laborales, pueden hacerlo en las piscinas municipales. Personas que tengan alguna discapacidad, también tienen la oportunidad de aprender a nadar.

El programa 'Aprendo a nadar' de la Alcaldía de Panamá ha permanecido desde el año 1978 y se han incluido nuevos proyectos en los que puede participar toda la población. Así lo afirmó el subdirector de deportes de la Alcaldía, Alexis Gómez, a La Estrella de Panamá.

Este año, el programa de verano, que está dirigido a menores de 5 a 17 años de edad, empieza desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero. Sin embargo, quienes quieran continuar durante el año podrán hacerlo. “Los que desean seguir entrenando, pasan a los equipos de natación de cada una de las piscinas municipales”, dijo Gómez.

De esos grupos seleccionan a los mejores atletas para que formen parte del equipo Ciclones de Neptuno. “El club ha ido, en varias ocasiones, a Costa Rica y ha ganado torneos internacionales. Este año tenemos proyectado que vaya a Colombia en el mes de marzo”, explicó el subdirector.

El programa de verano se inicia desde el 10 de enero de 2023 Cedida

Para los adultos está el programa 'Nadando contra el estrés'. “Después de una larga jornada de trabajo, las personas llegan a la piscina y se relajan durante aproximadamente una hora, desde las 6:00 de la tarde. Se desarrolla una serie de actividades, se les enseña a nadar, se hace un evento de inauguración y clausura del programa”.

Gómez agregó que, además, existe el programa para personas con discapacidad que se lleva a cabo en la piscina de Pueblo Nuevo desde el año 2021. “Con esto buscamos que las personas con discapacidad tengan ese espacio dentro de la programación deportiva de la Alcaldía”.

Para finales del mes de febrero de este año, se realizará un torneo de waterpolo en las piscinas municipales. “Hemos robustecido el programa de natación. Hacemos cuatro competencias al año para el programa 'Buscando campeones en natación' que es el programa insignia de la Alcaldía, también encierra una competición de buscando campeones”, expresó el subdirector de deportes.

Los instructores “no paran de trabajar durante el año”, Gómez detalló que todos se encuentran certificados por la Cruz Roja, cada dos años se les hace una revalidación. “De hecho, Senadis (Secretaria Nacional de Discapacidad) capacita al personal que trabaja con estos grupos para que tengan todas las herramientas necesarias”.

Las inscripciones son gratuitas Cedida

Inscripciones para el programa de verano

Los padres interesados en inscribir a sus hijos pueden obtener más información llamando al número de teléfono: 506-9838. Entre los requisitos que señala el Municipio se deben cumplir están los siguientes: dirigirse a las piscinas cercanas a su residencia que sean parte del distrito capital, llevar certificado de salud del menor, copia de cédula y dos fotos tamaño carné.

Los horarios de este programa serán de: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. para niños de 5 a 8 años; de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. para menores de 9 a 12 años y de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. para jóvenes que van de los 13 a los 17 años.

El subdirector aclaró que el programa incluye los implementos que las personas necesitan para participar en las clases, y las inscripciones son gratuitas.

Se desarrollará en las piscinas de Betania, Villa Cáceres, Calidonia, San Francisco, El Chorrillo (Plaza Amador), Pacora, Chilibre y Alcalde Díaz.