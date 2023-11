La crítica de Arturo Vidal a Alejandro Garnacho tras su acrobático gol

Despertó la futura estrella de Argentina. Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United maravilló al mundo el 26 de noviembre tras anotarle un gol de chilena al Everton en su visita al Goodison Park.

Garnacho, que había sido criticado anteriormente por su poca aportación de gol, emuló a Wayne Rooney, leyenda del propio Manchester United, y se apuntó como un candidato real a llevarse el premio Púskas como el mejor gol de la temporada.

El joven de apenas 19 años recibió muchas críticas positivas tras su anotación, sin embargo, llegó una negativa desde Brasil y estuvo más dirigida por su celebración que por el mismo acrobático gol. Arturo Vidal, que juega actualmente en el Atlético Paranaense, rechazó la forma en la que celebró Garnacho.

El argentino emuló la famosa celebración de Cristiano Ronaldo y fue entonces cuando el chileno enfatizó en que Garnacho debe crear su propio legado y no vivir a la sombra de uno de sus ídolos.

“Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande”, resaltó Vidal.

El chileno insistió en que fue un “golazo” el tanto de Garnacho, pero que debe “hacer su nombre, o sino va a quedar siempre a la sombra. Celébralo de otra manera”, cerró el futbolista de 36 años.

Este gol del delantero argentino llega en un buen momento, ya que anteriormente su técnico Erik ten Hag había comentado que Garnacho debería de asumir más responsabilidades de cara al gol y más cuando fue excluido de la última convocatoria de la selección de Argentina.

“Tiene que aprender el funcionamiento del juego y asumir la responsabilidad. Entró e hizo lo que le pedimos. No estábamos muy contentos con él, pero hoy definitivamente pudimos ver lo que puede aportar al equipo”, afirmó el neerlandés en la derrota contra el Arsenal 3-1 el pasado 3 de septiembre.

En su segunda temporada con el equipo mayor de los Red Devils, el argentino ha participado en 17 partidos dentro de todas las competencias en los que ha logrado anotar dos goles y aún no ha registrado alguna asistencia.