Márquez destaca que el balance del día "es bueno"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), noveno mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, ha destacado que para él "el balance del día en general es bueno".

"Diría que es aceptable dentro de las condiciones, ya que enseguida en los primeros libres, como dije ayer, he entendido mi situación y que necesitamos entrenamientos en agua para gestionarme físicamente ya que cuando llego a toda esa parte de las curvas 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que son todo curvas hacia la derecha seguidas, es donde sufro un poco más", reconoce el piloto de Repsol.

"Hemos tirado siempre que ha llovido y eso me ayuda a gestionar el fin de semana, y a partir de ahí veremos, aunque no saldrá un fin de semana como el de Aragón, pero intentaremos poner todo el esfuerzo para que salga un fin de semana aceptable", explica Marc Márquez.

El ocho veces campeón del mundo recordó sobre su segunda plaza en Motorland: "Aragón para mí fue un fin de semana muy bueno, donde el domingo no fue una victoria pero como si lo fuese, aunque es cierto que siempre quieres ganar y si no lo haces quieres saber cómo mejorar, pero dentro del 'box' sabíamos cómo estábamos, sabía cómo estaba y cómo tenía que pilotar y las limitaciones que tendría en carrera y todo y así lo gestionamos muy bien".

"Conseguimos un podio que para el equipo y para Honda fue como una victoria ya que tienes que buscar pequeños estímulos realistas para seguir con la misma motivación en todas las carreras que quedan", asegura Marc Márquez.

Márquez reconoció que continúa tratándose e infiltrándose en según que carreras.

"En Silverstone, no y en Aragón sí, no sólo el domingo, sino también el sábado, vamos lidiando la situación como podemos, aunque no es que sea una infiltración real, sino una especie de 'pain killer', una anti-inflamatorio y anti-dolor con el que en todo momento sientes lo que está pasando, pero te ayuda a pasar el dolor y a mantener un poco más la fuerza", aclara Márquez.

"Que la gente no lo confunda pues una infiltración sí que no tendría sentido correr infiltrado totalmente, pero es verdad que seguimos trabajando en ello para que en el futuro el objetivo de afrontar los fines de semana se puedan hacer sin pensar en eso, sin pensar en el hombro y sin pensar en gestionarme el esfuerzo y la situación", insiste al respecto.

En cualquier caso el piloto de Repsol Honda asegura que sabe "diferenciar muy bien en qué curvas tengo limitaciones y en cuáles no y entonces cuando pruebo cosas sé en las curvas en las que me siento cómodo y en las que no, o en las que puedo pilotar la moto al máximo y en las que no".

"Si consigo tener una moto que vaya bien con la querencia que tengo ahora, cuando esté bien iré mejor, pues dejaré de sufrir y podré hacer muchas cosas que ahora no puedo, pero estoy en un nivel aceptable para probar cosas y sobre todo entendiendo lo que necesito", asegura Márquez.

"En las dos o tres primeras carreras, cuando volví, no entendía nada, no sabía qué dirección teníamos que tomar y ahora sí que cada vez está más claro y me acerco más a la opinión del resto de pilotos Honda; tengo más claro cuando probar las cosas y por eso estamos probando el chasis en el fin de semana de carrera, porque la información y el comentario es bueno", asegura convencido el piloto de Repsol Honda.