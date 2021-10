Quartararo, sincero, dijo que no esperaba estar en primera línea

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del segundo mejor tiempo para el Gran Premio de las Américas de MotoGP y líder del mundial reconoció sincero que no esperaba "estar en la primera línea y tampoco que 'Pecco' hiciese este tiempo".

"Tuve algunos problemas en la primera salida, así que en la segunda he decidido apretar de verdad y en el sector uno lo he hecho muy bien, pero en la curva diez he querido dejar algo de margen porque teníamos problemas con los baches y no quería cometer un error, por lo que el segundo puesto aquí es muy positivo", afirmó.

"La elección del neumático será crucial mañana, y el sábado hemos usado los tres compuestos, por lo que ahora mismo creo que tiro más por el compuesto intermedio, pero intentaremos probar algo mañana para terminar de decidirnos, aunque me siento bastante bien en general con la moto", aseguró Quartararo.

"Creo que los baches hacen que en el primer sector sea casi imposible adelantar, así que eso sí que puede cambiar la carrera si bien mi estrategia va a ser la misma, empiezo segundo y tengo que hacerlo lo mejor posible y hacer mi mejor carrera olvidándome de quién tengo delante o detrás", continuó el líder del mundial.

En cuanto a la reunión de la Comisión de Seguridad por el problema con los baches del trazado estadounidense, Fabio Quartararo confirmó las palabras de sus rivales: "Hemos pedido que se vuelva a asfaltar de la curva 2 a las 10, estamos de acuerdo todos los pilotos y Dorna, por supuesto".

"Veremos la situación en las primeras vueltas, aunque sobre todo creo que será peligroso el primer sector de la primera vuelta, esa va a ser la parte más complicada. A partir de ahí el circuito es más normal", considera Quartararo.

De su rival reconoció que "Pecco, en su posición, está haciendo un trabajo perfecto desde Aragón, ha conseguido dos victorias y tres 'poles', pero me he sentido muy bien en estos circuitos, también aquí y cuando se acerca el domingo te notas algo más nervioso, me pasó en Misano, y creo que cuando te vas acercando a tu objetivo es normal que te sientas así, pero en Misano, en cuanto empezó la carrera, se me pasó ese sentimiento".