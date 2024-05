Mulino también tendrá que darle una ‘seria atención’ al deporte

No existen semilleros ni escuelas porque no han sido formadas o creadas, pero más que todo, porque no hay un entendimiento del trabajo a realizar en las comunidades y centros escolares, donde nuestros niños están ávidos de instrucción deportiva para saturar sus momentos de ocio.

Lo he dicho en varias ocasiones. Panamá no cuenta con diez atletas individuales de alto rendimiento que puedan ganar medallas de oro, por lo menos, en juegos Centroamericanos y del Caribe y, ni hablar de unos juegos Panamericanos.

Malas calificaciones

Las expectativas y escepticismo van de la mano, en lo que podrá hacer el nuevo gobierno para llevar al deporte por senderos de éxitos y desarrollo. Las expectativas existen porque dinero es el que no ha hecho falta en los últimos gobiernos, pero en manos de malos administradores o pelechadores, por no decir otra cosa.

Escepticismo porque el programa deportivo en el plan de gobierno del hoy, presidente electo, fue uno de los peores calificados, entre los ocho candidatos.

“Hice una evaluación de las propuestas y espero que sean solo de campaña. Muchos candidatos en campaña presentan una propuesta para ganar adeptos y no profundizan”, expresó el educador físico Pedro Aguilar.

En el caso de la hecha por el presidente electo, dijo que: “Mulino hubiera fracasado si hubiese sido una propuesta en una clase de gestión deportiva, porque hay cosas que realmente no se compaginan con la realidad”, señaló.

En la propuesta titulada ‘Recreación, Deporte y Cultura Física’ se habla de rehabilitar un hotel para atletas, crear los juegos deportivos nacionales, así como oficinas para atletas retirados y otra médica.

“Crear los juegos deportivos ya está en la ley, y en una semana se van a realizar en su séptima edición, y sobre una oficina para el atleta retirado, ya existe una que preside el doctor Saúl Salcedo”, señaló.

“La idea de una oficina médica también es vieja. Hace 71 años se creó una oficina de medicina deportiva, siguiendo directrices de la Ley 47 de Educación de 1946”, sostuvo.

El detalle del que habla el profesor Aguilar es un decreto de febrero de 1953, firmado por el entonces presidente José A. Remón Cantera y el ministro de educación, Víctor Urrutia.

Dicho documento creaba la clínica Médico-Deportiva, entre cuyas funciones estaba la atención de todos los deportistas y escolares-deportistas, así como de “los grupos infantiles y juveniles enviados por instituciones de servicio social”.

Un aspecto interesante del decreto es que, en sus considerandos, habla de la necesidad “inaplazable de la medición antropométrica de todo el personal educando” de los centros escolares, así como de todos los deportistas matriculados en clubes, asociaciones y organizaciones a nivel nacional.

“Recuerdo que en la parte de atrás del boletín (de calificaciones) de la escuela primaria, tenía apuntado mi talla y mi peso y se podía meter hasta el índice de masa corporal”, apuntó.

Para Aguilar, con una maestría en Gestión de Organizaciones Deportivas de la Universidad de Lleida en Cataluña (España), la intención de volver a Pandeportes una “entidad más técnica” es positiva, siempre que sea en su aspecto administrativo.

Señaló que son necesarios requisitos para los puestos de director y subdirector general, secretario general y de director y subdirector técnico, para evitar “poner a cualquiera” en esas posiciones.

“Lo que realmente me preocupa es que la propuesta pudo ser hecha en forma descuidada, y asimismo se haga con la selección del personal que va pasar cinco años en la institución como cajero automático”, indicó. “En el deporte hay problemas y no solo de infraestructuras, porque el deporte de alto rendimiento no levanta ni avanza por más dinero que invierta el gobierno y, si allí no hay nada, menos tenemos abajo en otras instancias, porque el escolar está abandonado”, puntualizó.