Sin Aaron Rodgers al frente de Packers, Jordan Love dirigirá su ofensiva

El entrenador Matt LaFleur, de los Packers, informó este martes que Rodgers "probablemente no" jugará en la pretemporada (Archivo).

La ausencia del mariscal de campo estelar Aaron Rodgers con los Green Bay Packers durante la pretemporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que comienza este fin de semana tendrá como centro de atención a su relevo, el joven Jordan Love.

El entrenador Matt LaFleur, de los Packers, informó este martes que Rodgers "probablemente no" jugará en la pretemporada.

Eso probablemente tiene poco o nada que ver con la temporada baja de Rodgers, en la que expresó su preocupación por la organización y se saltó todo el programa de primavera. Rodgers simplemente no ha jugado mucho en las últimas pretemporadas.

En 2019, cuando LaFleur asumió el control, Rodgers estaba programado para jugar solo en el tercer partido de pretemporada, pero ese fue el encuentro en el que hubo preocupaciones sobre las condiciones del campo en Winnipeg (Canadá) y los Packers terminaron sin jugar con el mariscal estelar al frente de la ofensiva. No hubo partidos de pretemporada el año pasado.

La última acción de pretemporada de Rodgers llegó en 2018, cuando completó una serie que incluyó siete jugadas. No ha disputado más de tres series en una sola pretemporada desde 2015.

Mientras que para Love será su primer partido de acción de cualquier tipo desde el 25 de enero de 2020 en el Senior Bowl.

La selección de primera ronda de 2020 de los Packers no jugó en absoluto como novato. De hecho, ni siquiera se vistió. Estuvo inactivo durante los 16 partidos de la temporada regular más los dos partidos de los playoffs la temporada pasada.

"Creo que fue hace más de un año y medio", comentó Love sobre su último partido de acción. "Estoy súper emocionado. Este es el momento para el que me he estado preparando incluso desde que el año pasado no tuve pretemporada. Es casi como si hubiera estado entrenando un año solo para este primer partido de pretemporada. Estoy listo para salir al campo y volver a jugar".

Lo más cercano a lo que Love ha llegado a jugar como profesional hasta la fecha fue en el entrenamiento del pasado sábado en Lambeau Field frente a 34.835 fanáticos que desafiaron la lluvia para la Noche Familiar anual.

Love manejó mal la pelota tres veces, dos veces con jugadas del centro novato no reclutado Jacob Capra y otra vez con un balón suelto durante una pelea.

Pero también hizo varias cosas de interés que demostró que tiene una gran clase y solo necesita jugar partidos para que pueda demostrarla en el campo durante los encuentros.