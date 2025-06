Panamá logra tercer lugar en campeonato panamericano de Sambo

Orgullo nacional. El cabo primero del Servicio Nacional Aeronaval, Orlando Arispe, obtiene el tercer puesto en el Campeonato Panamericano de Sambo 2025 realizado en Guayaquil, Ecuador.

Arispe, quien también es selección nacional de lucha, selección nacional de jiu-jitsu y un competidor internacional en artes marciales mixtas, conversó con La Estrella de Panamá sobre su experiencia.

“Nos preparamos, nos entrenamos fuerte para esta competición. El sambo consiste en técnicas de judo y lucha. Eso es en la parte del sport. En la parte del combat, se divide en lucha, se divide en judo y también en el boxeo. Prácticamente es un arte marcial en mixta”, contó el atleta desde Guayaquil.

Arispe agradeció el apoyo que le ha brindado el Senan. “No solo se representa la institución, estamos acá representando a Panamá. Y mi institución lo sabe y me apoya. Cuando se tiene que trabajar, se trabaja. Pero gracias a Dios se me da la flexibilidad para mi entrenamiento y salir con los compromisos internacionales y nacionales. También envió un mensaje a otros panameños que estén interesados en la disciplina. “Aquí lo esperamos. Hay que entrenar solamente y no perder el enfoque de todos sus planes que tengan deportivamente. Así como yo, pueden llegar muchos también”, aseguró.

Adelantó que próximamente viene el campeonato centroamericano y que ya ha sido invitado a participar en el próximo Panamericano policial.