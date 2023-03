Finaliza 2da válida de la Liga Infantil y Juvenil de Surf Copa Forte Naturals

Durante el pasado fin de semana, surfistas juveniles e infantiles de todo Panamá viajaron a la provincia de Veraguas para competir en la 2da válida de la Liga Infantil y Juvenil de Surf Copa Forte Naturals.

Los surfistas menores de 18 años compitieron en Santa Catalina en la famosa ola "La Punta" y también en la icónica playa de surf de Panamá, Playa Estero.

Lo más destacado del fin de semana fue ver al surfista local de Santa Catalina, Julian Hanna (ocho años) competir contra su hermano mayor, William Hanna (10 años) en el mismo “heat” de surf y ganar la categoría. "Playa Estero es mi ola favorita para surfear en el planeta y por eso me divertí mucho hoy", dijo el ganador Julian Hanna. La surfista Kely Gasparovic tuvo una gran victoria en la división femenina el sábado surfeando en La Punta.

"El surf es mi deporte favorito y estoy muy contenta de poder viajar por Panamá para competir en las competencias de surf de DST,” dijo Kely Gasparovic.

"En cada competencia de surf de DST, tenemos cada vez más competidores novatos. Algunos incluso con tan solo 4 años. Contar con el apoyo de importantes marcas como Forte Naturals y el apoyo de la Autoridad del Turismo y COS es muy importante para nosotros", expresó Denisse González del Club DST.

Santa Catalina, Panamá será la sede oficial de la Competencia de Surfing de los XVI Juegos Panamericanos 2023, que se llevarán a cabo del 20 al 30 de abril de este año y que contará con cuatro disciplinas principales de surfing: shortboard, longboard, stand up surfing (SUP), así como carreras de SUP (SUP racing). La International Surfing Association (ISA) espera un total de 88 atletas de surf para competir en los Juegos Panamericanos 2023 en la famosa ola de point break.

Resultados de la Copa Forte Naturals Santa Catalina Surf 2023:

Sub 18

Sebastian Goldner

Victor Camarena

Gabriel Cabrera

Simón Kapelli

Sub 16 Damas

Kelly Ana Gasparovic

Layla Brady

Coral Brady

Lucía Rodríguez

Sub 16

Gabriel Cabrera

Louis Van God

Victor Camarena

Lucien Van God

Sub 14

Victor Camarena

Kalani Camarena

Lucien Van God

Shahar Ben Paz

Sub 10

Kalani Camarena

Julian Hanna

William Hanna

Tzadik Bazan

Sub 12

Shahar Ben Paz

Kalani Camarena

William Hanna

Efrain Camarena

Novatos

Julian Hanna

Simone Mocci

Mia Ben Paz

Filippo Mocci

Novatos Teen

Kaiser Bazan

Jesús Luna

Samuel Vera

Gustavo Nickson

La 3ra válida de la Liga Infantil y Juvenil de Surf DST será el 22 y 23 de abril en Playa Cambutal, Tonosí, provincia de Los Santos.