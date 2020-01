Las mejores batallas de Grand Slam 2019

Raonic vs. Wawrinka.

Abierto de Australia, segunda ronda.

El ex No. 3 del mundo Milos Raonic se enfrentó a uno de los sorteos más difíciles en el Abierto de Australia de este año. El canadiense derrotó al peligroso Nick Kyrgios en la primera ronda, y luego tuvo que jugar contra el tres veces campeón de Grand Slam Stan Wawrinka en la segunda ronda. Pero Raonic no se desanimó, ganando 7-6 (4), 6-7 (6), 7-6 (11), 7-6 (5) camino de los cuartos de final.