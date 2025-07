Testigo da nueva versión del accidente automovilístico de Diogo Jota

Ha pasado exactamente una semana desde el lamentable fallecimiento de Diogo Jota y de su hermano André Silva en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora, España.

Transcurrido los días desde el siniestro, la Guardia Civil se ha encargado de esclarecer lo sucedido. Según el informe pericial de la Guardia Civil, el accidente se debió a un “exceso de velocidad en relación con el límite autorizado”

Sin embargo, un testigo ha dado una nueva versión sobre lo ocurrido en el accidente. El camionero portugués José Aleixo Duarte relató a CM que presenció el accidente en el que estaban involucrados los futbolistas, mientras que otro conductor presenció el derrape del Lamborghini Huracán que conducían los hermanos en la A-52.

Duarte reveló que intentó extinguir el fuego, pero no logró impedir que el auto terminara en llamas. De acuerdo con el portugués, vio cómo el Lamborghini adelantó al camionero, pero que estos lo hacían a una velocidad moderada.

También está el testimonio de José Azevedo, quien fue el autor del video en el que se ve el auto envuelto en llamas de Jota y Silva. Azevedo confirmó que intentó ayudar a los hermanos, pero que también fue demasiado tarde.

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, expresó el conductor, declaraciones que recogió el diario Marca.

Este último camionero también niega la versión de la Guardia Civil y afirmó que el auto no iba con exceso de velocidad.

“La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”, dijo.

Jota, jugador del Liverpool, y Silva, perdieron la vida el pasado jueves 3 de julio en un accidente automovilístico cuando los hermanos se dirigían a Santander para tomar un ferri hacia Inglaterra. Optaron por esta vía de transporte, ya que por consejo médico, Jota no podía tomar un avión por problemas pulmonares.