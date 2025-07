Un Balón de Oro abierto en opciones

De la final de la Copa Mundial de Clubes se esperaba que definiera al campeón del torneo y dejara sentado cuál de los jugadores finalistas candidatos al Balón de Oro elevaba su perfil, para sentirlo como el indiscutible a levantarlo en septiembre. La final nos ha dejado un claro campeón con Chelsea, que redondeó un partido de un nivel impensado para hacerse con el título, pero no ha sumado puntos a dos jugadores del PSG que están entre los predilectos: Dembélé y Vitinha.

A Osmane Dembélé se le siguen atribuyendo las mayores posibilidades, aunque se creía que frente al Chelsea iba a desparramar sobre el terreno todas sus virtudes siendo la figura del partido y alejando cualquier controversia. Y si levantaba el trofeo, muchos periodistas veían como un mero trámite la votación que hace la revista France Football para concederlo.

El suyo fue un partido tan discreto que Luis Enrique lo relevó en el segundo tiempo. Participó muy poco en el mundial debido al arrastre que traía de una lesión del cuádriceps. Fue decisivo en cuartos de final con un gol al Bayer Múnich y en la semifinal, contra el Real Madrid, mostró toda su capacidad, desborde y cuota defensiva, hizo un gol y ayudó defendiendo.

Se le sentía encarrilado al título, ocurrió una decepción. Perdió un tiquete para asegurarse el primer lugar, pero se mantiene en el vagón de primera clase. Con la temporada 2024-25 cerrada tras el mundial, por números está en la punta: 38 goles y 14 asistencias. Cuatro títulos con el PSG: Champions League, Ligue 1, Supercopa y Copa de Francia. A sus 28 años, los analistas deportivos consideran que esta temporada alcanzó su mayor y mejor rendimiento; fue esencial para el club parisino e hizo que la ausencia de Mbappé quedase como un recuerdo lejano.

Para Vitinha, el mediocampista portugués del conjunto parisino, todo son elogios, algunos clubes europeos si pudiesen se lo arrebatarían a los galos. Él es quien marca el ritmo del equipo, establece cuándo se ataca y defiende, distribuye el balón y encuentra el espacio justo para el pase imprevisto. Ganó un título más que Dembélé, la transcendente Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 con la Selección de Portugal, cuya final en junio tuvo de rival a España. Se le considera imprescindible en la actual selección portuguesa. El Chelsea le desconectó en la final del mundial, ese apagón le ha restado en su candidatura.

A Dembélé le sigue el egipcio Mohamed Salah. El Liverpool esta temporada conquistó la Premier League inglesa y Salah le impulsó con números únicos en su carrera: 29 goles y 18 asistencias. Ganó la Bota de Oro y el Playmaker que se otorga sumando goles y asistencias, resumiéndolos en 47. Igualó el récord de Alan Shearer (1994-95) y Andrew Cole (1993-94).

En la carrera se pega el brasileño Raphinha que llegó al Barcelona procedente del Leeds United de Inglaterra. Había tenido momentos destacados en su primera temporada, aunque su eclosión se dio con el entrenador alemán Hansi Flick. Aportó 34 goles y 22 asistencias al Barcelona que le ayudaron para hacerse con los títulos de La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En la Champions League estuvo también exhibiendo con gran acierto su juego; la eliminación del Barcelona por el Inter en semifinales le restó protagonismo. Veremos si el Balón de Oro, que suele decantarse muchas veces para quienes ganan la Champions League, rompe con este indicador.

A Raphinha se le suman dos compañeros en el Barcelona que posiblemente sumarán votos de los periodistas restándoselos a él: Lamile Yamal y Pedri. Yamal ató con su extraordinario año un contrato millonario y el derecho a portar la camiseta con el número 10 que fue el distintivo de Messi durante su inigualable e histórica etapa barcelonista; el domingo alcanzó la mayoría de edad al cumplir 18 años haciendo de la celebración una megafiesta que ha levantado polémicas en los medios españoles por la ostentación.

Lamile tuvo una temporada en la que maravilló con su fútbol y goles que compiten por el mejor del año. Fue el goleador más joven en una semifinal de la Champions League, haciéndolo tanto en el partido de ida como en el de vuelta ante el Inter, club italiano que les eliminó. De no haber sucedido esto posiblemente la figura del Yamal hubiese crecido como espuma de champán en las aspiraciones al Balón de Oro. Sumó 13 asistencias.

El otro barcelonista, Pedri, tras recuperarse de una lesión, estuvo en 52 partidos de la temporada 2024-25 superando en número de participaciones a sus compañeros. Sin él en el campo de juego el equipo pierde manejo, posesión del balón y capacidad de sorprender con ese pase al espacio indetectable para los rivales. Es el cerebro del mediocampo en el club catalán.

En la frontera opuesta de la rivalidad española, este año el candidato del Real Madrid es Kylian Mbappé, cuya candidatura no parece tan sólida a la del año anterior, cuando Vinicius Jr. estuvo en todo lo alto al conquistar el equipo merengue las principales competiciones y el brasileño deslumbrar; tuvo actitudes polémicas que no gustaron. Mbappé llegó con la amenaza de que los blancos iban a arrasar en todas las competiciones por la cuota de gol que aportaría. El delantero francés no ha defraudado individualmente al conseguir 31 goles en su debut en La Liga, su aporte colectivo no ha estado al mismo nivel; el Real Madrid no consiguió ningún título esta temporada y su entendimiento en el ataque con Vinicius no apareció a plenitud.

En el Mundial de Clubes, que le habría podido empujar aumentando simpatías e intención de voto, estuvo sin jugar debido a una gastroenteritis, cuando lo hizo en mejores condiciones anotó un gol decisivo ante Borussia Dortmund en cuartos de final, luego en la semifinal contra PSG fue solo una sombra en el sol radiante sobre el MetLife Stadium en la derrota 4-0.

Figuran igualmente en el pelotón de candidatos el delantero inglés Harry Kane, que esta temporada ganó el primer título en su carrera al alcanzar la Bundesliga con el Bayer Múnich, siendo el máximo goleador de la liga alemana con 26 goles. Otro inglés se ha colado en la lista, Cole Palmer. Su actuación decisiva para que el Chelsea ganara el Mundial de Clubes con dos goles y una asistencia siendo el Mejor Jugador de la final, al igual que lo hecho en la final de la Europa Conference League frente al Betis que ganaron con dos asistencias suyas, premiado también como el jugador del partido, han elevado su nombre tras una temporada irregular en la Premier League. Veremos qué impacto tiene en la votación que se develará el 22 de septiembre, en París, en el Teatro de Châtelet.