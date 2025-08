“ A algunas personas simplemente les gusta causar revuelo, a otras simplemente les gusta crear drama, pero para mí siempre ha sido bastante claro y también para el año que viene. Ya estoy discutiendo con el equipo los planes, las cosas que queremos cambiar el año que viene, lo que significa que también me quedaré con Red Bull el año que viene ”, expresó seriamente el piloto neerlandés.

Verstappen no se detuvo ahí y continúo asegurando su puesto en el monoplaza de Red Bull para 2026. “El problema es que la gente divaga mucho durante toda la temporada, mientras que el único que realmente puede, o debe hablar, no habla. Y ese soy yo, y lo hago a propósito porque no tiene sentido empezar a tirar cosas por ahí o por allá”, resaltó.