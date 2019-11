Recaudación de ingresos corrientes cae 5.4%

La recaudación de ingresos corrientes del Gobierno Central se mantiene en picada.

De enero a septiembre de 2019, las recaudaciones de ingresos corrientes disminuyeron 5.4% frente a igual periodo de 2018, según cifras preliminares que publicó la Contraloría General de la República.

En cifras reales, hasta el noveno mes de este año se recaudaron $4,969 millones en ingresos, por debajo de los resultados obtenidos en igual periodo del año previo, cuando totalizó $5,252 millones.

Al comparar ambos resultados, se refleja una disminución de $282,936, en los ingresos corrientes o -5.4% , de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) que publica Contraloría.

Por su parte, los ingresos tributarios cayeron 2.4%. Es decir, que de $4,049 millones en 2018, pasaron a $3,952 millones en 2019.

Estamos Lumes quatue min utat ex er se el ut luptat dit sequate essit ex exer sustio odolore etmin utat ex er se el ut luptat dit lore asaasassa



REBECA GRYNSPAN,

CANDIDATA A SECRETARIA