¿Por qué estudiar, cuando desarrollas una actividad en el agro?

¿Se imaginan el potencial de unir experiencias, complementadas con educación y capacitación académica y practica?

Lo primero que me viene a la mente es la experiencia de dos egresados nuestros, Pedro y Ayaris, que fueron estudiantes en el Diplomado en Reproducción Bovina para el año 2010; el primero, ganadero exitoso, y la segunda, la licenciada Ayaris, ni hablar, tiene la unidad de Educación continua de la universidad viento en popa.

¿Pero, por qué estos ejemplos?... Cuando tú tienes experiencia y lo complementas con educación, potencializas tus capacidades para dar respuesta. Esta es una de las tantas cosas que logras al estudiar. Hoy en día, la tecnología es cambiante en cada momento y debemos procurar, sin importar la edad y la generación, capacitarnos permanentemente. Esta es la respuesta a muchas soluciones que puedes aportar a tu negocio o a la organización a la cual perteneces.

Hay varios emprendedores y motivadores exitosos de sus modelos de negocios, como Bill Gates, que dice: llegará el momento en que te contraten por lo que sabes hacer y no por tus títulos. Pero hay algo muy cierto en esto de estudiar , que todo lo que aprendas en la universidad te ayudará muchísimo en lo que sabes hacer. Nunca estará de más que aprendas orientado en otra persona, por muy antigua que sea la práctica de la cual te hablen . Pero eso sí, ¡alerta!... siempre acompañada de lo actual para que su aplicación sea efectiva..

Así que sí vale la pena estudiar porque de esta manera podrás tener muchas más oportunidades de hacer cosas en los negocios, ideas, proyectar tu finca, hacer actividades diferentes, aplicar conocimientos o tecnología a lo que ya estás haciendo, o desarrollando... en fin...

¿Por qué estudiar?... Como ya lo mencioné, el mundo cambia y las tendencias no son las mismas que hace tres años, cuando todo cambiaba cada diez años como mínimo. Me decía mi madre de adolescente en los años ochenta. ¡Hijo, estudia, para que no te quedes limpiando patios toda la vida...! Había que comprender sus palabras. No es que sea malo limpiar patios o el jardín, porque definitivamente te puedes ahorrar un dinero si lo haces tú mismo, pero no es lo mismo quedarte sin estudiar y limpiar jardines, que estudiar y hacer un negocio de jardines con paisajismo, sistema de riego subterráneo, y por qué no, un sistema de iluminación, donde las personas al llegar digan ¡Waooo! ¿Eso lo hiciste tú?; y todo fue porque tomé la decisión de estudiar ciencias ambientales, arquitectura de espacios, o paisajismo; y sin considerar que, si lo haces para otras personas, puedes cobrar un buen dinero y lo puedes transformar en un buen negocio. ¿Ves porqué es bueno estudiar?

Ingeniero Agrónomo Zootecnista y docente de la Universidad Oteima