Panamá asegura que ha hecho los deberes para no volver a una lista negra

Panamá aseguró esta semana en Francia y ante la OCDE que ha hecho los deberes para no volver a ser incluida en listas negras de paraísos fiscales y subrayó que ha pasado página del escándalo provocado por los llamados "Papeles de Panamá".

El país participó este martes y miércoles en el Foro Global sobre Transparencia Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que celebró su décimo aniversario, y según indicó a Efe este jueves su viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, demostró con acciones concretas los avances en su legislación.

"Para Panamá la transparencia fiscal se ha vuelto una prioridad. Esto es algo que a nosotros nos conviene y con lo que estamos extremadamente comprometidos. Queremos que se nos dé una oportunidad", declaró.

El escándalo estalló en abril de 2016 y reveló que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales para supuestamente evadir impuestos.

La polémica desató críticas contra el sistema financiero y fiscal de Panamá y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir a esa nación en su lista de paraísos fiscales.

La Unión Europea incluyó al país en la primera versión de su propia lista "negra" de jurisdicciones no cooperativas en asuntos fiscales, publicada en 2017, durante 2018 lo pasó a la "gris", y en marzo de este año lo retiró.

En estos cinco meses desde la llegada al poder de Laurentino Cortizo, según Mouynes, la nueva Administración ha concretado cambios en la ley de evasión fiscal "para asegurar que tenga las medidas disuasivas necesarias".

Se está revisando además la ley que rige la figura del agente residente y se está limpiando el registro de sociedades panameñas: "Teníamos 800.000, y cuando terminemos, 600.000 van a ser eliminadas, lo que significa que no podrán hacer negocios en Panamá".

La delegación panameña se reunió en París con representantes de la OCDE y del Gobierno francés, como su ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, para presentar esos cambios.

"Hemos tenido un 'feedback' súperpositivo", dijo Mouynes sobre este viaje, iniciado el día 25 y clausurado hoy.

No obstante, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, advirtió este miércoles en la Asamblea Nacional francesa de que si el país no cumplía "cierto número de criterios" tanto la UE como la OCDE podrían revisar sus posturas.

El Foro Global de la OCDE determinó en su última evaluación que Panamá solo cumple "parcialmente" con los estándares en materia de intercambio de información fiscal.

El organismo evaluó el periodo comprendido entre abril de 2015 y marzo de 2018, por lo que según la viceministra no tuvo en cuenta la situación actual: "Si nos revisaran hoy tendríamos otra calificación".

El bloque comunitario actualizará su lista en diciembre y para entonces, según Mouynes, Panamá habrá presentado un escrito técnico con lo puesto en marcha para que se valoren los últimos esfuerzos.

Los "Papeles de Panamá", sostuvo la viceministra, hicieron "muchísimo daño" al país, aunque "el 75 % de las sociedades no eran panameñas, los bancos no eran panameños y los beneficiarios últimos no eran panameños".

"Lo que le pasó a Panamá le podía pasar a cualquier país, no solo a los considerados evasores fiscales. Estamos tratando de recuperarnos, de pasar página y demostrarlo con acciones completas, no con promesas", resumió.