Los retos del Business Solutions para las telefonías en 2020

Las telecomunicaciones como parte del tercer sector de la economía están revolucionando la manera de hacer las cosas; de la mano con la tecnología, están estudiando el comportamiento de los seres humanos, sus estímulos, su dinámica de consumo, en beneficio de un mercado interconectado. Son tendencias que día a día cambian los patrones en un mundo acelerado que dependen de las tecnologías de la información para hacer negocios y moldear estilos de vida.

Actualmente, las personas pasan más tiempo conectadas al celular porque necesitan de él para hacer transacciones, revisar su agenda de trabajo, hacer compras online, relacionarse en las redes sociales, colaborar o trabajar desde sus aparatos móviles. El mercado de las telefónicas está en la búsqueda de mejorar su capacidad y servicio y se ponen retos para cumplir con un servicio de calidad que complazca las necesidades de las personas y los dueños de negocios.

Para el 2020, el desafío más importante de las empresas de telefonía es aprender, agregar y aplicar el Business Solutions de modo práctico. Los negocios se mueven a la velocidad de los datos, nuevas tecnologías se hacen disponibles y hacen obsoletas otras a un ritmo vertiginoso, pero además llegan y se hacen conocidas más rápido y penetran a más personas, de tal manera que las empresas telefónicas tienen que estar en constante renovación.

Es conocer las nuevas tecnologías y saber cómo conecta con el entorno, y como mejoran, complementan o reemplazan tecnologías vigentes, es extraer o adaptar de la tecnología el uso práctico que tiene para la industria en la que se desenvuelve el cliente, en fin, hay que implementar, educar y soportar estas tecnologías para que facilite al cliente la continua adaptación de éstas a sus operaciones de negocios.

Sabemos que las soluciones y servicios se hacen más o menos relevantes al cliente en función de cómo se lo presentas, eso se puede ver claramente en los servicios de Internet, Conectividad, Seguridad, Telefonía, Servicios Gestionados y Nube, entre otras, cuyas ofertas abarcan características generales y funciones específicas a la medida de cada cliente.

Las telefónicas deben hacer dos cosas principalmente para reinventarse, primero es dejar de hablar en términos tecnológicos y empezar a hablar en función de los negocios, es decir, cómo tal o cual tecnología habilita al cliente a mejorar su eficiencia o sus procesos o su rentabilidad, o su experiencia, etc., vender tecnología ya no pasa por explicarla, sino de aplicarla, de lo contrario se corre el riesgo de sobredimensionar las soluciones o de subutilizarlas, en detrimento de la relación de confianza que los clientes buscan en sus proveedores.

Segundo, las telefónicas deben adaptarse más rápidamente a los cambios y en ese sentido, ofrecer servicios relevantes a los distintos nichos de mercado que atienden, bajo esquemas de negocio alineados con cada cliente. Hoy es fácil encontrar empresas de telecomunicaciones que empaquetan servicios y los ofrecen en sobres definidos y cerrados, así como las tecnologías son muchas, las necesidades de los clientes son también diversas, y no todos necesitan adoptar soluciones de la misma manera.

Cuando de Business Solutions se trata, una manera fácil de determinar el valor detrás de la tecnología y la calidad que aporta a las empresas, en términos generales, es saber cómo contribuye a la simplicidad y a la agilidad en lo que haces, ambos parámetros que son transformables en mejor atención y buena experiencia. Se trata de ser eficiente, y aplicar las tecnologías y los servicios correctos tal como tu empresa lo requiera, cuando lo requiere. Invertir el dinero, el tiempo y los recursos necesarios para extraer al máximo el potencial de Business Solutions es garantía para operarlos y escalarlos mejor.

Las telefónicas deben llevar a los clientes de la mano y desmitificar las nuevas tecnologías, es fundamental claro está, que las telefónicas hayan cumplido primero una educada planificación de cuenta con el cliente, y saber cómo identificar qué tecnología puede descartarse, cuáles postergadas y cuáles adoptadas con imperante necesidad. Tal es el caso de la Inteligencia de Negocios (BI, por sus siglas en inglés), los tiempos de decidir a destiempo y sin información certera terminaron, hoy más que nunca es relevante esa frase que el pez más rápido se come al lento, no el grande al pequeño. Lo que no se mide y no se comprende no se puede mejorar, imposible ignorar los datos en estos momentos porque los cambios son rápidos y si no podemos reaccionar a la misma velocidad, otro si lo hará y con ello perderemos clientes y oportunidades de negocio.

* El autor es experto en Business Solutions.