El primer cliente es bueno, pero aumentar la cartera es mejor

Conseguir la primera oportunidad de entrevistar a un prospecto es bueno a través de un referido, investigación previa, pero para ello la primera impresión es crucial para lograr el cierre comercial. No malgastes el tiempo improvisando conoce con quién trabaja, donde compra, la persona que toma la decisión qué le gusta o apasiona.

Todo negocio debe tener como meta fundamental aumentar siempre la cartera de clientes para que la actividad nunca pare y se siga ofreciendo los productos o servicios

Todo negocio debe tener como meta fundamental aumentar siempre la cartera de clientes para que la actividad nunca pare y se siga ofreciendo los productos o servicios. Deseo compartirles unos tips o herramientas que pueden ayudar al aumento de la cartera de clientes.

1. Realiza un plan de visitas semanal especificando el perfil de cliente, divídelo por área geográfica, corregimiento, etc. y vas marcando cada uno de los sectores.

2. Presencia importante en las redes sociales y va a depender del tipo de negocio.

3. Forma alianzas estratégicas efectivas y que no sea de tu competencia. Realiza eventos en conjuntos grandes y significativos. Es importante señalar que para el cierre de esta alianza ofréceles un valor agregado que sabes que no podrán rechazar y realiza una lista de actividades que tengan o no en común.

4. Consigue clientes a través de tus propios clientes, proveedores o personas o empresas allegadas o que están dentro de tu propio círculo.

5. Prepara un plan de promoción en fechas especiales, asiste a ferias, eventos y cualquiera actividad donde se reúnan la cantidad de prospectos interesados.

6. Todo lo que ofrezca que sea acompañado de un valor agregado.

7. Realiza una lista de tus posibles clientes o compradores.

8. Realiza una investigación de mercado para conocer si hay suficiente demanda.

9. Optimiza tu sitio web y que sea dinámico e interactivo.

Esto suena muy interesante no sé cuánto será el porcentaje de aumento de la cartera de clientes, cómo se va a medir, pero lo más importante es el seguimiento desde el primer contacto, lo que se va a ofrecer y el cierre.

Especialista PYMES